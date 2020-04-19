أخبار ريال مدريد وبرشلونة: الملكي يستهدف نجم ليفربول.. وصدمة فرنسية تهدد البلوغرانا

مازالت أنباء المفاوضات التي تجريها الأندية الأوروبية الكبرى لتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، خاصة أن الميركاتو الخاص بالموسم المقبل ارتبط بعدة صفقات مميزة وجماهيرية.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أهم وأبرز أخبار الكرة العالمية، اليوم الأحد 19 أبريل 2020:

ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني التركيز على ضم اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل بناءً على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

وكشفت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية عن تطور جديد يقرّب ساديو ماني من الرحيل إلى ريال مدريد، كما أن اللاعب السنغالي يرغب بالفعل في الرحيل خلال الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يرغب بضم جادون سانشو نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني تحسبًا لرحيل ماني، موضحة أن ليفربول سيوافق على رحيل ماني حال التعاقد مع سانشو.

في المقابل، أكدت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن ريال مدريد قرر الانسحاب من المفاوضات مع هاري كين نجم فريق توتنهام الإنجليزي في الموسم المقبل، خاصة أن إدارة السبيرز وضعت مطالب مالية ضخمة لإطلاق سراح كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يرغب في الحصول على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل هاري كين وهو المبلغ الذي تراه إدارة ريال مدريد تعجيزيًا وقررت إغلاق المفاوضات والانسحاب من الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة ريال مدريد فضلت توفير هذه الأموال لضم كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سواء في الموسم المقبل أو بعد المقبل، خاصة أن المدرب زيدان يتمسك بضم مبابي.

وأشار موقع (ديفسنا سنترال) الإسباني إلى أن ريال مدريد رفض فكرة التفريط بخدمات فيدريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق مع دفع 40 مليون يورو لضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2021.

خطة فرنسية تهدد صفقة برشلونة المنتظرة

تلقت مفاوضات عودة النجم الفرنسي نيمار جناح أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني ضربة جديدة.

وكشفت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية عن تغير جديد في أفكار إدارة باريس بشأن نيمار بعدما كان الاتجاه لإطلاق سراح نجمه نيمار وعدم تجديد عقده إلا أن الأيام الماضية شهدت عرضًا من ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان لإقناع اللاعب بتجديد عقده.

ويرغب مسؤولو باريس في بقاء نيمار بحسب الصحيفة البريطانية وهو ما يهدد صفقة البلوغرانا المنتظرة بعودة نيمار لتدعيم الجانب الهجومي في الموسم المقبل.

إنتر يحاصر مهاجم تشيلسي

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو نجم فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة مجانية بعد أن طلب المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر التعاقد مع اللاعب.

وأكدت صحيفة (توتو سبورت) أن الاتفاق شبه تم بين إنتر وجيرو للانتقال في الموسم المقبل إلى النيراتزوري لتدعيم خط الهجوم.

وأكدت نفس الصحيفة أن المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خارج حسابات نادي إنتر رغم خبراته الطويلة في الدوري الإيطالي بقميص نابولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسماعيل بن ناصر نجم وسط فريق ميلان الإيطالي لن يرحل عن صفوف الروزانيري رغم تلقيه عرضًا من فريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

صراع إنجليزي على صفقة ديمبيلي

كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية عن صراع إنجليزي على ضم النجم عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة في الموسم المقبل.

وتلقى ديمبيلي عرضين من جانب فريق آرسنال، وأيضًا مانشستر يونايتد الإنجليزيين في الموسم الجديد.