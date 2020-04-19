تقرير يكشف تفاصيل اتفاق يوفنتوس مع فيدريكو كييزا

قالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، إن نادي يوفنتوس اتفق مع والد فيدريكو كييزا، مهاجم فيورنتينا، على تفاصيل انتقاله للسيدة العجوز، رغم إصرار فيورنتينا على بيع اللاعب لفريق آخر غير يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس اتفق مع والد كييزا، على تفاصيل الصفقة، بحيث يحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو.

وأضافت "لاستامبا" أن روكو كوميسو، مالك فيورنتينا يريد بيع كييزا، البالغ من العمر 22 عاما، مقابل 60 مليون يورو، ويفضل بيعه لإنتر ميلان أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمتد عقد كييزا مع فيورنتينا حتى يونيو 2022، علما أنه لعب الموسم الحالي 26 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 5.

وبالمجمل لعب كييزا 139 مباراة مع فيورنتينا، جل فيها 29 هدفا، وصنع 20، وهو من خريجي الفريق.

وسعى يوفنتوس للتعاقد مع كييزا في سوق الانتقالات الصيفي الماضي لمن محاولاته لم تكلل بالنجاح.