كريستيانو رونالدو يضع شرطا قبل العودة ليوفنتوس

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يرفض العودة لإيطاليا، في الوقت الحالي.

وبحسب موقع "كالشيو ميركاتو" فإن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، يرفض العودة ليوفنتوس قبل صدور قرار رسمي بشأن مصير الموسم الحالي.

وطلب يوفنتوس من لاعبيه الذين يقيمون خارج إيطاليا العودة لمدينة تورينو، الأحد وغدا الإثنين.

ويقيم رونالدو في ماديرا مع عائلته، وعند العودة لإيطاليا سيتوجب عليه الدخول لفترة حجر صحي تمتد لـ15 يوما، قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وذكرت تقارير سابقة أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، هو الآخر يرفض العودة إلى تورينو.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي، ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد، وتردد عن تقديم مقترح بإقامة المباريات المتبقية في 4 مدن تقع في الوسط والجنوب، بعيدا عن منطقة لومباردي الشمالية التي يقع فيها أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك 63 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بنقطة عن لاتسيو الثاني.