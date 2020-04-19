لاعبو روما يتنازلون عن رواتب 4 أشهر

قال نادي روما الإيطالي، اليوم الأحد، إن لاعبيه والمدرب باولو فونسيكا وجهازه المعاون، تنازلوا عن رواتبهم لمدة 4 أشهر من الموسم الحالي.

وأضاف روما في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اللاعبين والجهاز الفني، قرروا بشكل طوعي التخلي عن رواتبهم عن أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

وأضاف أن قرار لاعبي الفريق الأول، يهدف لمساعدة النادي في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني اتفقوا على دفع الفرق الاقتصادي بشكل جماعي؛ لاستمرار حصول كل الموظفين على رواتبهم.

وقال جيدو فينغا الرئيس التنفيذي للنادي عن ذلك: "دائما نحن نتحدث عن الوحدة في روما. ومن خلال موافقتهم طواعية على التنازل عن رواتبهم حتى نهاية الموسم فإن اللاعبين والمدرب والطاقم الفني جميعهم أثبتوا أننا جميعا نقف صفا واحدا في هذا الموقف".

وأضاف مسؤول النادي "أثبت (قائد الفريق) إيدن دجيكو وجميع اللاعبين والمدرب باولو فونسيكا أنهم يفهمون ما يمثله النادي وبدورنا فنحن أيضا نشكرهم على هذه اللفتة الكريمة تجاه العاملين في النادي".

وقبل أيام أعلن يوفنتوس وبارما تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم؛ للمساعدة بالتغلب على الأزمات التي تنشأ نتيجة توقف نشاط كرة القدم.

ويحتل روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، وفي جعبته 45 نقطة من 25 مباراة.

وآخر مباراة لعبت في الدوري الإيطالي كانت يوم 9 مارس حيث تم تعليق النشاط الكروي، ويوم أمس أشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية إلى إمكانية استئناف الدوري المحلي في 4 مدن تقع في الوسط والجنوب، بعيدا عن منطقة لومباردي الشمالية التي يقع فيها أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.