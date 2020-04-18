بعد اهتمام نادي برشلونة.. لاتسيو يحدد شرطه للتخلي عن لويز فيليبي

أفادت وسائل إعلام إيطالية، أن إدارة لاتسيو حددت المبلغ الذي تريد الحصول عليه للسماح ببيع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، بعد تقارير عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع المدافع الشاب.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن إدارة لاتسيو تتمسك بالحصول على 40 مليون يورو لبيع لويز فيليبي، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد لفت الأنظار بسبب تطوره الموسم الحالي.

وانضم لويز فيليبي للاتسيو في يونيو 2017 من سامبدوريا مقابل مليون يورو فقط.

ويتردد أن برشلونة ينوي ترميم دفاعاته بالتعاقد مع لويز فيليبي، مع تقدم جيرارد بيكيه في العمر، والرحيل المتوقع للفرنسي صامويل أومتيتي، الذي تراجع مستواه بشكل كبير، منذ مشاركته في كأس العالم 2018.

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت" أن إدارة لاتسيو تأمل بإقناع لويز فيليبي بتجديد عقده مع النسور، وإضافة شرط جزائي بقيمة كبيرة، لضمان الحصول على الكثير من الأموال بعد بيعه، وحال فشلها بذلك فإنها لن تقبل برحيل المدافع البرازيلي بأقل من 40 مليون يورو.

وشارك لويز فيليبي في 23 مباراة الموسم الحالي مع لاتسيو، ليكمل 79 مشاركة مع النادي الإيطالي، سجل فيها هدفين وصنع 3.

ويرتبط لويز فيليبي بعقد مع لاتسيو حتى يونيو 2022.