تقارير تكشف خطة إنتر ميلان لتعويض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي وضعتها إدارة إنتر ميلان لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتزداد يوميا تكهنات الصحف الإسبانية بشأن قرب انضمام مارتينيز إلى نادي برشلونة الإسباني ليجاور مواطنه ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية، فإن إنتر ميلان حدد بعض المهاجمين المميزين لتعويض رحيل مارتينيز، على رأسهم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد.

وأضافت أن الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزغ على دائرة اهتمام الإنتر كونه أصبح البديل الأكثر عصرية، فضلا عن أنه يمتلك شرطا جزائيا يبلغ 60 مليون يورو ويمكن تخفيضه، كما يراقب الإنتر أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، فضلا عن النجم الغابوني أوباميانع، لاعب آرسنال الإنجليزي، والذي زادت أيضا التكهنات بشأن رحيله عن "الغانرز".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد كشفت أنه في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا، والأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، فإن مسؤولي إنتر ميلان، يتمسكون بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، 111 مليون يورو، للسماح لمهاجمهم بالرحيل، الأمر الذي جعل برشلونة يوقف مفاوضاته لضم اللاعب، في ظل عدم قدرته على دفع هذا المبلغ.

وكان برشلونة، قد حاول إدخال مجموعة من لاعبيه، مثل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، في صفقة ضم لاوتارو، من أجل تخفيض المقابل المالي.

وتسعى أندية مانشستر سيتي، واليونايند وريال مدريد، في الحصول على خدمات هداف إنتر ميلان، في الصيف المقبل.