عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. "إنتر يستسلم".. غزو الملاعب.. وريال مدريد يضغط (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين وموعد عودة المنافسات المحلية والقارية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتخفيض الرواتب في السعودية والإمارات، وأخبار الأندية السعودية وتخفيض الرواتب في فرنسا، ودراسة حال أندية البورصة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، وكتبت: "الرجل الأول الذي أخذ كل إسبانيا إلى الشرفة".

كما تحدثت عن برشلونة وخطة تعاقده مع لاوتارو مارتينيز، وكتبت: "برشلونة في الطريق نحو التعاقد مع لاوتارو".

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد من خلال تصريحات رئيسه إنريكي سيريزو.

سبورت

ركزت الصحيفة على القمصان الجديدة لبرشلونة للموسم المقبل، كما تحدثت عن تفكير الإدارة في عودة الفريق للتدريبات، وكتبت: "برشلونة يعمل بالفعل على جدولة للعودة".

كما تحدثت عن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وكتبت: "إنتر يستسلم لفقدان لاوتارو مارتينيز".

واهتمت الصحيفة بريال مدريد وصفقاته المقبلة، وكتبت: "ريال مدريد يضغط بقوة من أجل فابيان رويز".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي نيمار ورغبة برشلونة في ضمه مقابل تبادل لاعبين فرنسيين، وكتبت: "طرق فرنسي نحو نيمار".

كما تحدثت عن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وكتبت: "إنتر ميلان قد يطلب لاعبين مقابل التخلي عن لاوتارو".

كما تحدثت عن مقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وكتبت: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضع برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد في دوري الأبطال".

أس

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وكتبت: "هالاند ريال مدريد أكبر مستفيد".

كما تحدثت عن تصريحات إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، حول تخفيض الأجور وتطبيق نظام العمل الإسباني وتأثيره على ميزانية الفريق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، والذي قال: "لدي لاعبون أذكياء".

كما تحدثت عن فريق موناكو، وكتبت: "موناكو مستعد لفرض تخفيض الرواتب".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر حول عودة الدوري الإيطالي ومصير اللقب، والمتأهلين والتصريحات التي يطلقها رؤساء الأندية، وكتبت: "غزو الملاعب".

كما اهتمت بدراسة حول النوادي المدرجة في البورصة.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية واللاعبين، وكتبت: "النصر يرفض وكيل مايكون"، و"5 أسابيع تجهز الهلال"، و"كورونا يبعثر مخططات الزين"، و"ماكيدا: العقالق اعتذر لي".

كما اهتمت بالأخبار الدولية، وكتبت: "يونيو نهاية الدوري الإنجليزي"، و"تأجيل الأولمبياد ينعش اليابان".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على استفادة الأندية الإماراتية من تخفيض الرواتب، وكتبت: "أندية المحترفين توفر 65 مليون درهم".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم الإماراتية، وكتبت: "الدوسري: الهيئة لا تتدخل في العقود"، و"عيسى هلال: الالتزام برواتب الإداريين قرار إنساني".

كما اهتمت بالأخبار الدولية، وكتبت: "الأندية تبحث مصير البريميرليغ اليوم"، و"سيتين واثق من بقاء ميسي مع برشلونة".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على قرار الاتحاد الآسيوي بشأن دوري أبطال آسيا، وكتبت: "الآسيوي: لا إلغاء لدوري الأبطال، واستكمال المباريات دون جمهور".

كما تحدثت عن أخبار الأندية وكرة القدم الإماراتية، وكتبت: "إدارة الجزيرة تناقش سيناريوهات الموسم"، و"بني ياس يطلق الإمارات للألعاب الإلكترونية"، و"42 لاعبا ومشجعا في انطلاقة تحدي النجوم اليوم".