تقرير.. انطلاق الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا نهاية أكتوبر المقبل.. وهذا سيناريو العام الجاري

لا يزال لا يعرف حتى الآن متى سينتهي الموسم الحالي سواء بالنسبة للدوري المحلية في أوروبا أو دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لكن صحيفة AS الإسبانية قالت إن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) يخطط لإطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد الإسباني للعبة اطلعوا على وثيقة أرسلها الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإسباني حدد خلالها "انطلاق دوري الأبطال والدوري الأوروبي في 20 اكتوبر 2020".

وتتضمن الوثيقة أيضا موعد استئناف المسابقة الحالية والقواعد المحددة للأندية التي ستتأهل إلى بطولتي أوروبا من المسابقات المحلية، إذ من المرجح انطلاق ما يعني أن الاتحاد الإسباني لا يحق له تحديد الأندية المتأهلة إلى بطولات الموسم المقبل الأوروبية ما لم يتم الانتهاء من الموسم الحالي.

ومع ذلك، يمكن تعديل اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن موعد انطلاق الموسم المقبل في حال استمرت جائحة فيروس كورونا مع يمنع عودة المنافسة في الأشهر المقبلة.

وينادي الاتحاد الأوروبي دوما باستكمال الموسم سواء المحلي أو الأوروبي ويهدد روابط الأندية المحلية بعدم إلغاء البطولات المحلية وحرمانها من المشاركة الأوروبية في حال حدوث ذلك وأرسل خطابا بالفعل إلى بلجيكا بعد موافقة الأطراف المعنية هناك على إلغاء الموسم.

بطولة الموسم الجاري

وفي نفس السياق يسعى (اليويفا) لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2019-20 في 29 أغسطس/ آب المقبل في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس إن اليويفا سيجتمع يوم 23 أبريل/نيسان الحالي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية استئناف الموسم الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.

ومن المحتمل أن يكون أحد القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع الانتهاء من البطولات المحلية مبكرا بعد موافقة اليويفا فقط ولا يمكن لأي رابطة دوري محلي أن تلغي البطولة دون الرجوع للاتحاد القاري.

لكن الفكرة لا تزال قائمة لإنهاء الموسم ككل في نهاية أغسطس/آب المقبل مع لعب ما يتبقى من مباريات في كافة البطولات وهذا يعني أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول في 29 أغسطس/آب، بينما سيقام نهائي الدوري الأوروبي في غدانسك في بولندا قبلها بثلاثة أيام.

لكن السيناريوهات التي ستؤدي إلى إقامة المباراتين النهائيتين في هذا الموقع لا يزال قيد البحث حيث من ضمن الخيارات خوض مباريات دور الثمانية وقبل النهائي من مباراتي ذهاب وعودة كالمعتاد في يوليو وأغسطس.

والسيناريو الثاني خوض باقي المباريات في دورة مجمعة مصغرة واحدة تنتهي في غضون أسبوع واحد بعد نهاية المواسم المحلية، ما قد يؤدي إلى تكثيف نهاية المسابقة في أسبوع واحد.

وتأهلت أربعة فرق إلى دور الثمانية بالفعل لكن لم يتم حسم المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لكن النادي الإنجليزي الأقرب للتأهل لفوزه بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب في مدريد.

وفي الدوري الأوروبي، الأمر أصعب لأن جميع مباريات إياب دور الستة عشر لم تلعب مع مباراتين، تشمل فريقين من إسبانيا وإيطاليا من مباريات الذهاب لم تلعب أيضا بسبب جائحة كورونا.

الليغا في 12 سبتمبر؟

في غضون ذلك، يدرس خافيير تيباس رئيس الليغا احتمال أن يبدأ الموسم الجديد من الليغا في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

ولا يزال الليغا يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وعلى الرغم من عدم وضوح الموقف مستقبلا، إلا أنه يعمل على تحقيق هذا الخيار بالفعل.

على أي حال، فإن الأولوية حاليا ترتكز على كيفية التوصل لاتفاق لاستكمال الموسم الحالي 2019-2020 دون خسائر كبيرة مع الحفاظ على صحة كافة الأطراف المعنية باللعبة.