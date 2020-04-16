برشلونة يدرس إقحام هؤلاء في صفقة لاوتارو مارتينيز

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني محاولاتها لإقناع إنتر ميلان الإيطالي بالسماح بالموافقة على بيع مهاجمه الأرجنتيني المتألق هذا الموسم لاوتارو مارتينيز.

جواهر برشلونة

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عازم على بيع بعض لاعبيه المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة إلى بيع الثنائي: عثمان ديمبلي، والبرازيلي كوتينيو الذي سيعود من إعارته لبايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن القيمة السوقية لكل لاعب منهما تتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو، وهو ما يوفر السيولة المادية لحسم صفقة مارتينيز.

كما أن برشلونة لا يستبعد دخول أحد اللاعبين في صفقة تبادلية مع النياتزوري مقابل الفوز بخدمات المهاجم الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن لاوتارو مارتينيز أبلغ مسؤولي إنتر ميلان بارتباطه الشديد بالنادي، إلا أنه لن يستطيع رفض من أحد فرق القمة في أوروبا.

ويسعى برشلونة لحسم الصفقة بشكل ودي بعيدًا عن الشرط الجزائي المقدر بـ 111 مليون يورو، في الوقت الذي لم تتوقف فيه المفاوضات بين برشلونة ووكيل مارتينيز.

وعلى الجانب الآخر يطالب أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري ببديل جيد للاوتارو مارتينيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي والذي ارتبط بالانتقال لإنتر ميلان لن يكون كافيًا لتعويض رحيل مارتينيز بالنسبة لكونتي.