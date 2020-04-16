"اجتماع الفيديو" يحسم مصير البطولات الأوروبية

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعات عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأسبوع المقبل؛ لمواصلة البحث في مصير مسابقاته المعلقة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، أبرزها اجتماع مع الاتحادات الوطنية وآخر للجنته التنفيذية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

وأوضح "يويفا" الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، أنه سيعقد الثلاثاء المقبل "جلسة إطلاعٍ للأمناء العامين للاتحادات الـ55 الأعضاء"، ستخصص للبحث "في التطورات المتعلقة بالبطولات الوطنية والمسابقات الأوروبية"، لا سيما دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيلي ذلك "اجتماع للجنة التنفيذية عبر تقنية الاتصال بالفيديو الخميس 23 يونيو (حزيران)"، سيخصص لتقييم الوضع الراهن و"مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتأثير الجائحة على كرة القدم الأوروبية".

وأوضح "يويفا" أنه سيصدر بياناً بعد اجتماع اللجنة التنفيذية "في حال كان ذلك ضروريا"، علما أنه من المقرر أن يعقد الأربعاء أيضا اجتماعا، حدد موعده سابقاً، مع رابطة الأندية الأوروبية وممثلين للبطولات المحلية.

وأعرب "يويفا" عن أمله في أن يتيح تأجيل بطولة المنتخبات المجال أمام استكمال البطولات الوطنية لموسم 2019-2020، علما أن تحديد أي موعد لعودة المنافسات إلى أرض الملعب لا يزال غير ممكن، وسيرتبط بالدرجة الأولى بتطورات الوضع الصحي في الدول المعنية.