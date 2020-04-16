كرة القدم تعود إلى الحياة.. إيطاليا تحدد موعدا مبدئيا لمباراة يوفنتوس وميلان.. واستئناف الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية الموعد المقترح لاستئناف النشاط الكروي في إيطاليا، عقب فترة التوقف الإجبارية نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19" في العالم، ما تسبب في تعليق النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة في جميع المسابقات.

وقالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن الموعد الذي يمكن أن يشهد عودة المسابقات الكروية الإيطالية يومي 27 و28 مايو المقبل، حيث من المقرر إقامة مباراتي الإياب للدور نصف النهائي، الأولى بين يوفنتوس وميلان، والثانية بين نابولي وإنتر ميلان.

وانتهت مباراة الذهاب بين ميلان ويوفنتوس بالتعادل 1-1، في حين فاز نابولي خارج أرضه على إنتر ميلان بهدف نظيف، وأقيمت المباراتان يومي 12 و13 فبراير الماضي، وكان من المقرر أن تقام مباراتا الإياب يومي 4 و5 مارس، إلا أن قرار توقف النشاط تسبب في تأجيل اللقاءين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع -أيضا- أن تعود مباريات الدوري الإيطالي بعد 3 أيام من نهاية مباراتي إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

وأكدت أن رابطة الدوري الإيطالي تدرس حاليا جدول المباريات تمهيدا لاستئناف الموسم مجددا، وعرض المواعيد الجديدة على الأندية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت تلك التطورات الإيجابية في أعقاب الاجتماع الذي تم مساء أمس الأربعاء بين مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مع وفد طبي علمي، حيث تم بحث الإجراءات الواجب اتخاذها قبل قرار استئناف النشاط الكروي.

وتابعت الصحيفة: "اللجنة الطبية تنتهي حاليا من البروتوكول الذي سيتم توزيعه على جميع الأندية، ويتضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها مع اللاعبين وجميع أعضاء الجهاز الفني قبل استئناف المباريات".