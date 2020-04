سوشيال ميديا الرياضة: أغويرو يتجه للتعليق على المباريات.. وسواريز ينعى ضحايا ليفربول

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دوناروما يتبرع بقميصه في مزاد خيري

نشر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي إيه سي ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" استجابة لمبادرة أنا قريب منك.

وعلق الحارس، قائلًا: أنا قريب منك، هو إعلان حبنا الشخصي لنابولي وكامبانيا، لقد قبلت دعوة أصدقائي فيريرا وفابيو وكانافارو، وسأتبرع بقميص أعلق به بشدة على المزاد الخيري الذي نظمته مؤسستهم، والهدف هو مساعدة العائلات الأكثر احتياجًا والأقسام الأضعف من سكان أراضينا، الذين يواجهون اليوم صعوبة كبيرة بسبب الأضرار التي يسببها الفيروس التاجي

بونوتشي يستمع للموسيقى مع نجله

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يستمع للموسيقى برفقة نجله، وعلق اللاعب، قائلًا: هادئة سانتا، نستمع إلى بعض الموسيقى وكل شيء يمر.

راكيتيتش يعلن عن مسابقة خدعة العشب المنزلي

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" من داخل منزله مع أحد منتجات الغذاء، وعلق اللاعب، قائلًا: هل سبق لك أن ابتكرت خدعة على العشب المنزلي؟ إذا لم يكن كذلك، ماذا تنتظر؟ أظهر موهبتك الخفية من كرسيك بذراعين وراعي إقامتك في المنزل، اربح تحدي راكيتيتش، واربح حزمة سويت كارسات

لويس سواريز ينعى ضحايا ليفربول

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمشجعي نادي ليفربول والذي يحل اليوم ذكرى سقوط 96 ضحية في كارثة هيلزبرة الشهيرة، وعلق لاعب ليفربول السابق، قائلًا: 96 لن ننسى

أغويرو يتجه للتعليق على المباريات

نشر سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يعلق على إحدى مباريات ناديه، وأبدى اللاعب سعادته بتلك التجربة

راشفورد يدعم البطل الصغير

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لأحد الأطفال المتعافين من مرض السرطان والذي طلب كلمة من راشفورد، والذي علق، قائلًا:"البطل الصغير".

يوفنتوس يعلن تعافي روجاني وماتويدي من فيرس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لثنائي الفريق دانيلي روجاني وبليز ماتويدي والتي أعلنت شفاءهما من فيرس كورونا، حيث علقت الصفحة، قائلة: شفاء من كوفيد 19

بودولسكي يختار أكلته المفضلة

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" خلال لقائه مع إحدى الصحف، حيث أختار اللاعب أفضل الأكلات والمشروبات بالنسبة له خلال اللقاء.

برايثوايت يتواصل مع الجماهير في العزلة الذاتية

حرص مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني على التواصل مع الجماهير، حيث أعلن اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" تلقيه أسئلة الجمهور، حيث علق، قائلًا: ماذا عن القليل من الأسئلة والأجوبة لبعض المرح في العزلة الذاتية؟ أرسل لي أسئلتك، وسأجيب عنها هنا.

