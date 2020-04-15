سوشيال ميديا الرياضة: أغويرو يتجه للتعليق على المباريات.. وسواريز ينعى ضحايا ليفربول

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
دوناروما يتبرع بقميصه في مزاد خيري
نشر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي إيه سي ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" استجابة لمبادرة أنا قريب منك.
وعلق الحارس، قائلًا: أنا قريب منك، هو إعلان حبنا الشخصي لنابولي وكامبانيا، لقد قبلت دعوة أصدقائي فيريرا وفابيو وكانافارو، وسأتبرع بقميص أعلق به بشدة على المزاد الخيري الذي نظمته مؤسستهم، والهدف هو مساعدة العائلات الأكثر احتياجًا والأقسام الأضعف من سكان أراضينا، الذين يواجهون اليوم صعوبة كبيرة بسبب الأضرار التي يسببها الفيروس التاجي
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"Je Sto Vicino a Te" è la nostra personale dichiarazione d'amore per Napoli e la Campania.⠀⠀ ⠀⠀ Ho accettato l'invito degli amici Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, e donerò una maglia a cui sono molto legato per l'asta benefica organizzata dalla loro fondazione.⠀⠀ ⠀⠀ L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal coronavirus. ⠀⠀ ⠀⠀ Partecipa all'asta, restiamo #UnitiperNapoli: https://www.charitystars.com/product/maglia-donnarumma-indossata-milan-sassuolo-120-anni⠀ (Link in bio)⠀ ⠀ ⠀⠀ @fcf_onlus⠀⠀ @fabiocannavaroofficial⠀⠀ @paolocannavaro⠀⠀ @ciroferrara_official⠀⠀ ⠀⠀ #JeStoVicinoATe #AiutiamoNapoli #DiviseCheUniscono #SpesaSolidale #UnitiperNapoli⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
بونوتشي يستمع للموسيقى مع نجله
نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يستمع للموسيقى برفقة نجله، وعلق اللاعب، قائلًا: هادئة سانتا، نستمع إلى بعض الموسيقى وكل شيء يمر.
راكيتيتش يعلن عن مسابقة خدعة العشب المنزلي
نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" من داخل منزله مع أحد منتجات الغذاء، وعلق اللاعب، قائلًا: هل سبق لك أن ابتكرت خدعة على العشب المنزلي؟ إذا لم يكن كذلك، ماذا تنتظر؟ أظهر موهبتك الخفية من كرسيك بذراعين وراعي إقامتك في المنزل، اربح تحدي راكيتيتش، واربح حزمة سويت كارسات
لويس سواريز ينعى ضحايا ليفربول
نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمشجعي نادي ليفربول والذي يحل اليوم ذكرى سقوط 96 ضحية في كارثة هيلزبرة الشهيرة، وعلق لاعب ليفربول السابق، قائلًا: 96 لن ننسى
96, never forgotten ❤️ @LFC pic.twitter.com/FL9E0jpHh2
— Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 15, 2020
أغويرو يتجه للتعليق على المباريات
نشر سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يعلق على إحدى مباريات ناديه، وأبدى اللاعب سعادته بتلك التجربة
— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 15, 2020
راشفورد يدعم البطل الصغير
نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لأحد الأطفال المتعافين من مرض السرطان والذي طلب كلمة من راشفورد، والذي علق، قائلًا:"البطل الصغير".
Little hero ♥️♥️ https://t.co/4zHFm5YgZS
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 15, 2020
يوفنتوس يعلن تعافي روجاني وماتويدي من فيرس كورونا
نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لثنائي الفريق دانيلي روجاني وبليز ماتويدي والتي أعلنت شفاءهما من فيرس كورونا، حيث علقت الصفحة، قائلة: شفاء من كوفيد 19
Covid-19, guariti @MATUIDIBlaise e @DanieleRugani https://t.co/VSCj13bm2w pic.twitter.com/Mo4EpFMQtB
— JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2020
بودولسكي يختار أكلته المفضلة
نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" خلال لقائه مع إحدى الصحف، حيث أختار اللاعب أفضل الأكلات والمشروبات بالنسبة له خلال اللقاء.
☕️🥙🙌🏻 https://t.co/sYjCsKOeTv
— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 15, 2020
برايثوايت يتواصل مع الجماهير في العزلة الذاتية
حرص مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني على التواصل مع الجماهير، حيث أعلن اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" تلقيه أسئلة الجمهور، حيث علق، قائلًا: ماذا عن القليل من الأسئلة والأجوبة لبعض المرح في العزلة الذاتية؟ أرسل لي أسئلتك، وسأجيب عنها هنا.
What about a little Q&A for some self-isolation fun?
Send me your questions and I will answer them in here. Let’s go! #AskMartin
— Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020
ماسون مونت يستعيد ذكريات الناشئين
نشر ماسون مونت لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" خلال تواجده في فترة الناشئين بالنادي، وعلق مونت، قائلًا: لعبتي الأولى، كانت ذات مرة زرقاء اللون.
My first game, once a blue always a blue 💙 @ChelseaFC pic.twitter.com/F9GMTziqyJ
— Mason Mount (@masonmount_10) April 15, 2020