مالك إنتر ميلان يضع شرطا واحدا للموافقة على رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني العمل على إنهاء صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: إن المفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان ما زالت سارية، حيث وصلت المحادثات إلى المراحل النهائية.

ويحاول النادي الإيطالي عدم فقدان لاعبه المتألق إلا بعد الحصول على أفضل عرض ممكن.

شرط واحد

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن المجموعة الصينية التي تدير النادي برئاسة ستيفن تشانغ وضعت شرطاً واحداً لاستكمال المفاوضات مع برشلونة والموافقة على رحيل لاوتارو مارتينيز.

ويشترط الإنتر أن يتقدم مارتينيز بطلب رسمي للسماح له بالرحيل إلى برشلونة، وإلا فإن النادي لن يبيع اللاعب إلا عن طريق دفع البند الجزائي في عقده والذي تصل قيمته إلى 111 مليون يورو.

ويهدف ملاك النادي لبناء فريق قوي قادر على التنافس في الدوري الإيطالي، وكانت البداية من خلال التعاقد مع المدير الفني أنطونيو كونتي.

وينافس النيراتزوري على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، وتنوي الإدارة العمل على مزيد من التدعيم لصفوف الفريق، وهو ما يتعارض مع رغبة مارتينيز في الانتقال لفريق جديد.

اجتماع حاسم

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يتعامل مع ملف مارتينيز بهدوء شديد حتى الآن.

وعلى الرغم من ارتباط اللاعب الأرجنتيني بالنادي، إلا أنه لا يقبل راتبه الحالي ويرفض تمديد تعاقده، كما أنه متحمس للعب بجوار ليونيل ميسي في برشلونة.

وينتظر تشانغ مالك إنتر ميلان انتهاء أزمة فيروس كورونا، لعقد جلسة مع مارتينيز وجهاً لوجه لإقناعه بالاستمرار، إلا أنه في حال طلب اللاعب للرحيل عن الإنتر فستتم الموافقة على طلبه.

وبدأت إدارة النيراتزوري بالفعل في البحث عن بديل لمارتينيز، حيث تم طرح فكرة التعاقد مع جريزمان لاعب برشلونة وهو الأمر الذي يراه البعض جنونياً.

كما يظهر اسم الدولي الغابوني بيير أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي كأحد المرشحين لخلافة مارتينيز.