صحيفة: تأجيل كأس العالم للأندية وكافة المباريات الدولية لمدة عام

ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيتخذ قرارا قريبا بتأجيل كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة الأولى إلى يونيو/حزيران 2022 بعد تأجيل يورو 2020 للعام المقبل الموعد السابق للبطولة.

كما يدرس الفيفا تعليق جميع مباريات المنتخبات حتى عام 2021 للحد من خطر استمرار جائحة فيروس كورونا عبر السماح بالسفر بين الدول وكذلك إفساح المجال أمام الأندية.

واتخذ الفيفا قرار تأجيل النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية لمدة عام، حيث سيشارك فيه أبطال القارة في المواسم الأربعة الماضية.

وتم الإعلان عن إقامة كأس العالم للأندية في يونيو/حزيران 2021، لكن الوباء دفع الفيفا إلى تأجيل يورو 2020 لمدة عام واحد، وهي البطولة التي ستشغل التواريخ المخصصة لبطولة الأندية.

لذلك سيقرر الفيفا تأجيل بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا إلى يونيو/حزيران 2022 في الصين.

وقد نجح غياني إنفانتينو رئيس الفيفا في تنفيذ أحد وعوده التي قطعها على نفسه في 2019. وقد فعل ذلك رغم معارضة الاتحاد الأوروبي بإطلاق كاس العالم للأندية الموسعة.

وستقام كأس العالم للأندية كل أربع سنوات مثل كأس العالم التي تستضيفها قطر في العام ذاته لكن في الشتاء أواخر 2022.

وهذا يعني أن النسخة الأولى لكأس العالم للأندية ستقام في الفترة التي كانت ستستضيف خلالها قطر كأس القارات 2022 ومن المقرر أن تبدأ النسخة الثانية في صيف عام 2025، قبل عام من كأس العالم التي تنظمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيشهد قرار الفيفا تقسيم الأندية المشاركة وعددها 24 فريقا إلى ثماني مجموعات كل منها يضم ثلاث فرق يتأهل الأول فقط عن كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

ومن ناحية أخرى، ومن أجل إفساح المجال أمام استئناف الموسم بالنسبة للأندية، يمكن للفيفا أيضا تأجيل جميع مباريات المنتخبات حتى العام المقبل.

وهذا يعني أنه سيؤجل الأجندة الدولية لشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث يجب أن تلعب إسبانيا في دوري الأمم، والتي ستظهر فيها لأول مرة في الثالث من سبتمبر/أيلول.