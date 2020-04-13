زلاتان إبراهيموفيتش يتدرب مع نادي هامربي السويدي (صور)

تدرب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مع نادي هامربي السويدي، خلال توقف النشاط الكروي في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم تؤثر عليه نوبة قصيرة من السعال أثناء تسديده على المرمى.

وخاض إبراهيموفيتش المهاجم الدولي السويدي سابقا، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، والذي يملك حصة في هامربي المنافس في الدوري المحلي، حصة تدريبية كاملة شهدت مزيجا من سطوع الشمس وسقوط البرد والثلوج لفترة قصيرة.

وفي ظل إجراءات العزل العام في إيطاليا وتوقف الدوري هناك، وكذلك البطولات المحلية الكبرى لفترة غير محددة بسبب جائحة كوفيد-19، عاد إبراهيموفيتش إلى ستوكهولم، حيث تتخذ السلطات هناك نهجا أقل صرامة من البلاد الأخرى.

وتم السماح للعديد من الشركات بالبقاء مفتوحة، ولا يزال مسموحا بالتجمعات إلى ما يصل إلى 50 فردا مع عودة العديد من الأندية للتدريب.

وقال ريتشارد فون يكسول رئيس هامربي لمحطة (إس.في.تي) التلفزيونية السويدية، الأسبوع الماضي: "لقد سأل (إبراهيموفيتش) ما إذا كان يمكنه التدريب معنا وبالطبع وافقت. لا أدري المدة التي سيتدرب فيها معنا لأن هذا بالطبع يتوقف على ما سيحدث في العالم".

وقرب نهاية التدريب اليوم، دخل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في نوبة قصيرة من السعال بينما كان يستعد للتسديد، لكنه تعافى سريعا وأطلق العديد من التسديدات المباشرة في الزاوية العليا للمرمى.