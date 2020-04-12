صحيفة: قرار نهائي من بايرن ميونخ بشأن شراء إيفان بيريسيتش

أفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالي أن بايرن ميونخ الألماني اقترب من التوصل لاتفاق بشأن مستقبل الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي يلعب له معارا حتى نهاية الموسم الحالي من إنتر ميلان.

وبحسب الصحيفة فإن بايرن ميونخ سيتعاقد مع بيريسيتش بعقد دائم، بحيث يحصل إنتر ميلان على مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان تعامل بمرونة مع بايرن ميونخ بسبب رغبته في التخلص من راتب بيريسيتش، الذي يحصل على 4.6 مليون يورو سنويا، خاصة أن عقده مع النيراتزوري ينتهي صيف 2022.

وانتقل بيريسيتش، البالغ من العمر 31 عاما، من إنتر ميلان لبايرن ميونخ الصيف الماضي، مقابل 5 ملايين يورو.

وشارك بيريسيتش في 22 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، بواقع 120 دقيقة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 8.

وانتقل بيريسيتش من فولفسبورغ الألماني لإنتر ميلان صيف العام 2015، مقابل 19 مليون يورو، ولعب مع النادي الإيطالي 163 مباراة، سجل فيها 40 هدفا، وصنع 37.

يشار إلى أن بيريسيتش سجل 35 هدفا في 89 مباراة مع كلوب بروج البلجيكي، في حين سجل 21 هدفا في 88 مباراة مع فولفسبورغ، و12 هدفا في 64 مباراة مع بروسيا دورتموند.