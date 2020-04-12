أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: سان جيرمان يهدد صفقة البلوغرانا المنتظرة.. وحكيمي خارج حسابات اليوفي

يبدو أن الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد صراعات بين عدة أندية للفوز بخدمات بعض اللاعبين وسط توقعات بميركاتو سيكون قويًا.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة الأوروبية والأندية العالمية وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وليفربول:

باريس سان جيرمان يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

هدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صفقة فريق برشلونة الإسباني المنتظرة بضم اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة باريس بضم كانسيلو وهو الأمر الذي يربك حسابات برشلونة، خاصة أن الفريق الكتالوني لا يرغب بدفع مبالغ كبيرة للسيتي في هذه الصفقة بل وعرض إمكانية رحيل لاعبه نيلسون سيميدو ظهير البارسا في الموسم المقبل للفريق الإنجليزي.

في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية إلى أن إنتر ميلان دخل في مفاوضات مع لافين كورازوا ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وهو اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال إلى برشلونة مع اقتراب عقده من الانتهاء.

توتنهام يصدم ريال مدريد

وجه نادي توتنهام الإنجليزي صدمة لإدارة ريال مدريد في مفاوضات التعاقد مع هاري كين نجم السبيرز ومنتخب إنجلترا في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن هاري كين لديه مفاوضات جادة من ريال مدريد لضمه في الموسم الجديد، ولكن اللاعب تم تحديد سعره من إدارة ناديه بقيمة 227 مليون يورو وهو المبلغ الذي يفسد فكرة تفاوض ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة توتنهام ترى أن هاري كين لا يقل بأي حال عن سعر البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بمقابل مالي تخطى 200 مليون يورو.

وأكد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي أن ريال مدريد حدد سعر لاعبه داني سيبايوس المعار إلى فريق آرسنال الإنجليزي في الموسم الجديد بعد أن تلقى عدة عروض آخرها من يوفنتوس الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد يرغب ببيع اللاعب مقابل 50 مليون يورو لبيعه نهائيًا في الموسم الجديد.

حكيمي خارج حسابات يوفنتوس

خرج اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني من حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية إيطالية.

وحسم موقع (توتو ميركاتو) الجدل حول إمكانية انضمام حكيمي لليوفي في الموسم الجديد ، وأكد تقرير نشره الموقع الإيطالي أن المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس لا يرغب بضم حكيمي، خاصة أن الجبهة اليمنى تضم الثنائي خوان كوادرادو، ودانيلو، كما أن ساري يلعب بطريقة الثلاثة مدافعين، وبالتالي تكون الأولوية لجناح يجيد الهجوم بشكل أكبر.

في المقابل، فتح يوفنتوس الباب أمام رحيله الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو وسط أنباء عن اقتراب مواطنه مارسيلو نجم ريال مدريد من الانضمام لليوفي في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير إيطالية عن رغبة ساندرو في الرحيل بعد تلقيه عدة عروض وعلى رأسها مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب مانشستر يونايتد، وتشيلسي الإنجليزيين، للفوز بخدماته.

لوكاكو يرفض مغادرة إنتر

رفض روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي مغادرة قلعة النيراتزوري في الموسم المقبل.

وقال لوكاكو عبر "إنستغرام" إنه لا يفكر في الرحيل عن إنتر ويرغب في البقاء وسعيد بما يقدمه مع الفريق.

وانضم لوكاكو إلى إنتر قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.