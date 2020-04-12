يوفنتوس الإيطالي يخطط للتضحية بـ6 من نجومه في الميركاتو الصيفي

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تخطيطها لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة التي ضربت الأندية الأوروبية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وكشف موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الشغل الشاغل لإدارة البيانكونيري حاليا، هو تدعيم الفريق، بأقل معدل ممكن من الإنفاق، كما بدأ اليوفي التفكير في التضحية ببعض الأسماء لتوفير المزيد من السيولة المالية.

وبحسب موقع "البيانكونيرو" المهتم بأخبار نادي يوفنتوس، فإن هناك ستة أسماء باتت مهددة بالرحيل عن صفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي.

ميراليم بيانيتش

وهو أحد أبز المرشحين لمغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم، رغم بدايته الرائعة مع الفريق هذا الموسم.

ويحظى بيانيتش باهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قد يطلب الحصول على اللاعب الدولي البوسني، والتي تصل قيمته لـ 80 مليون يورو، وهي نفس القيمة المطلوبة لإتمام صفقة شراء ماورو ايكاردي من ‘نتر ميلان، خاصة في ظل رغبة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق في استقدام جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

بيرناردسكي ورامسي

أشارت تقارير إلى احتمال عقد صفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي لينتقل بيرناردسكي إلى ميلان مقابل انتقال الحارس دوناروما إلى اليوفي.

ويعد لاعب فيورنتينا الإيطالي السابق، أحد المرشحين للانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو برشلونة الإسبانيين، حيث تصل قيمته السوقية إلى 19 مليون يورو.

وفي الإطار ذاته يفكر يوفنتوس في استغلال أرون رامسي لاعب وسط الفريق كورقة لضم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وتشير تقارير إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد كان يسعى لإعادة رامسي مرة أخرى إلى البريمييرليغ، إلا أن مسؤولي يوفنتوس فضلوا الانتظار لتقييم موسم اللاعب الأول مع الفريق أولا.

كما تشير أنباء أخرى إلى احتمالية عودة رامسي إلى آرسنال في ظل اهتمام البيانكونيري بضم الإسباني بيلليرين.

دوغلاس كوستا

يظل الدولي البرازيلي قادرا على لعب دور الحصان الرابح بالنسبة ليوفنتوس، رغم تعرضه لعدة إصابات في الفترة الأخيرة.

وتبلغ قيمة كوستا السوقية 28 مليون يورو، وهو أحد المطلوبين من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الذي حاول ضم اللاعب في وقت سابق قبل انتقاله إلى إيطاليا بعد نهاية تجربته مع بايرن ميونخ الألماني.

ثنائي الدفاع

وكشف الموقع الإيطالي في تقريره، أن دي تشيليو الظهير الإيطالي للفريق، تقدر قيمته السوقية بـ 5 ملايين يورو.

وكان اللاعب الإيطالي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى باريس سان جيرمان مقابل انتقال كورزاوا إلى يوفنتوس، إلا أن المفاوضات توقفت.

ويبدو أن دي تشيليو سيكون قريبا من ارتداء قميص بي إس جي خاصة في حالة تولي ماسيمليانو أليغري مهمة المدير الفني للفريق الفرنسي، حيث يعد الظهير الإيطالي أحد الأوراق المفضلة لديه.

وفي السياق ذاته، يعد ميريح ديميرال مدافع الفريق أحد الأوراق التي يسعى يوفنتوس لاستغلالها في ضم دوناروما لدعم مركز حراسة المرمى.

وكان ميلان قد حاول التعاقد مع اللاعب في وقت سابق إلا أن يوفنتوس أغلق الباب في وجهه، وهو ما قد يتغير في الفترة المقبلة.