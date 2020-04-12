تقرير يكشف الموعد الأقرب لحسم عودة الدوري الإيطالي وموعد انتهائه

كشفت تقارير صحفية، عن الموعد الأقرب لعودة وانتهاء الدوري الإيطالي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت قرارا بمد فترة تعليق النشاط الرياضي حتى الـ 3 من مايو، بعد انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، يوم الأحد، فهناك مواعيد مقترحة لاستئناف بطولة الدوري الإيطالي في الـ 31 من مايو، لينتهي في الـ 12 من يوليو، ثم تبدأ بطولتا دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي في وقت لاحق.

وشددت الصحيفة، على أن الأندية تحاول الحصول على إذن في الـ 27 من أبريل، لإجراء اختبارات طبية وبدنية للاعبين.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الأندية بصدد العودة إلى التدريبات الجماعية بداية من الـ 3 أو الـ4 من مايو المقبل.

كما أبرزت الصحيفة اقتراحا آخر باستئناف المسابقات المحلية، مع إقامة بطولات الاتحاد الأوروبي في التوقيت ذاته.

وكشف التقرير، أن احتمالية إقامة الدوري الإيطالي من الـ 31 من مايو وخوض مباراة كل 3 أيام، هي الحل الأقرب للتنفيذ، لينتهي الموسم في الفترة من الـ 12 إلى الـ15 من يوليو.

وشدد التقرير، على أنه لن يكون هناك أزمة بشأن كأس إيطاليا الذي وصل إلى نصف النهائي، ويمكن تأجيله مع انطلاق الموسم المقبل.