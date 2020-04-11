يوفنتوس يقتحم خطط نادي ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن يوفنتوس الإيطالي، دخل في منافسة مع ريال مدريد الإسباني؛ للتعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، يريد ضم كانتي إلى يوفنتوس، بعد أن عملا سويا لموسم واحد فقط في تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة، أن قرار تشيلسي بفتح الباب أمام رحيل كانتي؛ يرجع إلى إصابات اللاعب وفشله في استعادة مستواه السابق، لكن التخلي عنه سيكون بمقابل مناسب.

وأشارت ”ديلي ميل“، إلى أن يوفنتوس قد يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي، تشمل ميراليم بيانيتش أو دانيللي روغاني أو أليكس ساندرو.

وانضم كانتي إلى تشيلسي صيف عام 2016، قادما من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو، وشارك اللاعب الفرنسي مع البلوز في 164 مباراة، سجل فيها 11 هدفا وصنع 7، علما أنه يرتبط مع البلوز بعقد حتى العام 2023.

ويحظى كانتي، البالغ من العمر 29 عاما، باهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

في سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، الذي يمضي الموسم الحالي معارا لآرسنال.

وأوضحت أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع سيبايوس، وأنه مستعد لدفع راتب سنوي للاعب يتراوح بين 4.5 و5 ملايين يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد سيوافق على رحيل سيبايوس مقابل 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يمكن ليوفنتوس سداده، على عكس الفرق الأخرى المهتمة باللاعب، مثل آرسنال وفالنسيا وريال بيتيس.