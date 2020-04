كريستيانو رونالدو يوجه رسالة جديدة لمحاربة فيروس كورونا (صورة)

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الظهور بكمامات بلوني علمي البرتغال وإيطاليا لتوجيه رسالة لعشاقه وعشاق كرة القدم يدعوهم فيها للوحدة والتضامن في مواجهة فيروس كورونا.

وقال النجم البرتغالي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: ”في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة للعالم، يبدو من المهم أن نتوحد ونساعد بعضنا البعض، فنعمل كل شيء من أجل المساعدة“.

ويعيش النجم البرتغالي في حجر صحي في جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأسه وظهر يتدرب في أحد ملاعبها الرئيسة للحفاظ على لياقته البدنية.

وغادر رونالدو إيطاليا منذ إعلان إصابة زميله في يوفنتوس دانييل روغاني وفضل الحجر الصحي في البرتغال وجزيرة ماديرا على البقاء في إيطاليا التي تعتبر أكثر بلد أوروبي متضرر من فيروس كورونا.

وقدم النجم البرتغالي دعما ماليا لمكافحة فيروس كورونا في البرتغال.

وتعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات حادة بسبب تدربه في ملعب ماديرا رغم إجراءات الحجر الصحي.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن رونالدو نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا، منتهكا قواعد الحجر الصحي.

ونقلت الصحيفة عن بدرو راموس، مسؤول الصحة في منطقة ماديرا: ”لا يملك كريستيانو تصريحا خاصا للتدريب. لديه الحق في المران طالما لم يخترق اللوائح، مثل جميع المواطنين. لا يحظى بأي امتياز“.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020