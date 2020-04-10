أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس: محاولة كتالونية جديدة لضم لاوتاورو.. واليوفي يطارد هالاند

يرغب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني بحسم صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل، بينما يدور صراع شرس على صفقة أحد نجوم فريق لايبزيغ الألماني بين برشلونة وريال مدريد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار فرق كرة القدم العالمية، وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، اليوم الجمعة 10 أبريل 2020:

صراع مثير على صفقة نجم لايبزيغ

كشفت شبكة (سكاي سبورتس) عن صراع مثير بين عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع نجم فريق لايبزيج الألماني المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل.

وأكدت الشبكة العالمية أن ريال مدريد يرغب بضم دايوت من أجل خلافة قائده سيرجيو راموس الذي اقترب من نهاية عقده مع الفريق بخلاف أن برشلونة دخل في مفاوضات لضم اللاعب أيضًا في الموسم الجديد لتدعيم خط الدفاع.

ولم يحدد فريق لايبزيغ مطالبه المالية من أجل رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء لصالح ريال مدريد أو برشلونة.

في المقابل، أغلق نادي نابولي الباب أمام رحيل لاعبه فابيان رويز نجم خط الوسط رغم أن ريال مدريد الإسباني كثف مفاوضاته لضم اللاعب، ولكن رغبة المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي تحول دون مغادرته للفريق بحسب صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية.

برشلونة يخوض محاولة جديدة لضم نجم إنتر

يخوض فريق برشلونة الإسباني محاولة جديدة لضم نجم إنتر الإيطالي، الموسم المقبل، بحسب شبكة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية.

وقدم برشلونة عرضًا براتب خيالي لإغراء لاوتارو يصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد وهو ما يزيد عما يتقاضاه مع النيراتزوري، حيث يحصل على مليوني يورو في الموسم الواحد.

وجاءت تحركات برشلونة بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات ناديي ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

يوفنتوس يبدأ مفاوضات جديدة لضم هالاند

كشف موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي عن مفاوضات جديدة بين يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل لضم اللاعب النرويجي إيرلينجغهالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأكد الموقع أن يوفنتوس ما زال راغبًا بضم هالاند رغم فشله مرتين من قبل سواء مع فريق مولدي النرويجي أو رد بول سالزبورج النمساوي خلال الموسم الحالي.

ويرغب يوفنتوس بضم اللاعب لتدعيم هجومه خلال الموسم المقبل.

مدافع مانشستر يونايتد على أعتاب العودة

اقترب المدافع كريس سمولينج نجم فريق روما الإيطالي من العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل بحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن سمولينج يرغب في البقاء مع روما، ولكن ألمانيو سيرفع راتب لاعبه المعار من أجل عودته وإقناعه بعدم البقاء مع روما وتفعيل بند البيع النهائي.

باريس سان جيرمان يستهدف ثنائي لاتسيو

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات للتعاقد مع ثنائي فريق لاتسيو الإيطالي خلال الموسم المقبل بحسب صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت).

ويرغب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي في الحصول على خدمات اللاعبين سيرج سافيتش، وآدم ماروسيتش، بعد تألقهما الموسم الماضي، ويجهز فريق باريس عرضًا لضم الثنائي مقابل 130 مليون يورو.