سوشيال ميديا الرياضة: راكيتيتش يحتفل بعيد زواجه.. وبوغبا ينتصر على إبراهيموفيتش

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
بوغبا يعلن انتصاره على إبراهيموفيتش في تحدي السلة
نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يسدد الكرة في السلة، وعلق اللاعب، قائلًا:“ لقد كان شرفًا لنا أن نتحدى الأسد ونتغلب على إبراهيموفيتش، لقد انتهت اللعبة الآن.
ليفاندوفسكي يتبرع بقميصه التاريخي
نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميصه الأول مع ناديه، وعلق اللاعب، قائلًا:“هذا هو قميصي من مباراة الدوري الألماني ضد شالكة، حيث تمكنت من تسجيل هاتريك، وأود أن أتبرع بهذا القميص للمزاد كجزء من التطبيق الأقل لحملة المستشفيات، وسيتم تحويل المبلغ بأكمله إلى المستشفيات البولندية“.
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This is my jersey from the #Bundesliga match against @s04 in which I managed to score a hattrick⚽⚽⚽ I would like to donate this jersey for auction @less_app as part of the #lessappforhospitals campaign. The entire amount will be transferred to Polish hospitals???? #less ➡️ link in bio
راكيتيتش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة
نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته على ظهر جواد احتفالًا بعيد زواجه السابع، وعلق اللاعب، قائلًا:“ 7 سنوات، عيد ميلاد سعيد للحب، عندما نكون مسنين، سأقول لكِ: أنتِ تري أنكِ كنتِ حب حياتي“.
كافاني يستعرض جمال الطبيعة
نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في إحدى المناطق ذات الطبيعة الساحرة، وعلق اللاعب، قائلًا: ”الطبيعة“.
Naturaleza❤️ pic.twitter.com/qMrfK66q0H
— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) April 10, 2020
بوفون يطالب بدعم الصليب الأحمر
نشر الإيطالي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بكمامة الفم والأنف، وعلق الحارس، قائلًا:“اليوم نستخدم الأقنعة لحماية أنفسنا، وغدًا لإثبات من نحن، ساعدني في دعم أولئك الذين لا يستسلمون أبدًا، تبرع للصليب الأحمر الإيطالي لنستخدم قناعًا لحماية أنفسنا غدًا لإثبات من نحن، ساعدني في دعم أولئك الذين لا يستسلمون أبدًا، قدم تبرعك“.
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???????? Oggi le maschere le usiamo per proteggerci. Domani per dimostrare chi siamo. Aiutami a supportare chi non si arrende mai. Fai la tua donazione alla Croce Rossa Italiana su nevergiveup.tinaba.it ????????Today we use a mask to protect ourselves. Tomorrow, to prove who we are. Help me support those who never give up. Make your donation at nevergiveup.tinaba.it #BeyondTheMask
راشفورد يعلن نجاح حملته
نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ضمن حملته لحماية أطفال المملكة من خطر فيرس كورونا، وعلق اللاعب، قائلًا: ”تحولت للتو إلى جمعة عظيمة، أنا مندهش، وبفضل تبرعاتنا أصبحت فاري شاريويك قادرة الآن على الوصول إلى أقل من مليون طفل معرضين للخطر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لا يمكنني أن أشكركم بما يكفي، لقد كان دعمكم مذهلًا“.
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Guys, my Good Friday, just turned into a Great Friday. I’m blown away. With our donations @fareshareuk are now able to reach just under 1million vulnerable children across the UK. I can’t thank you all enough, your support has been amazing. To help me thank you @btsport will release my #TeamTalk earlier than planned. Look out for full video tomorrow at midday on BT Sport channels and my official website ♥️♥️
ماديسون يستعرض هدفه في لعبة الفيفا
نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد أهدافه في لعبة فيفا، وعلق اللاعب، قائلًا: ”انظر من هو“.
Look who it is???????????????? https://t.co/mcwHJc7Qi1
— James Maddison (@Madders10) April 10, 2020
توماس مولر يتحدى ماتس هوملز
نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلاله تحديًا جديدًا ضد ماتس هوملز لاعب نادي بروسيا دورتموند، وعلق اللاعب، قائلًا:“هل أنت مستعد للتحدي الجديد ضدي؟ ماتس هوملز، قريبًا“.
Ready for a new challenge? @matshummels vs. @esmuellert_ ????????Coming soon… #esmuellert #cyberchallenge #mats #Bundesliga #packmas pic.twitter.com/tZ8BWVD7Yz
— Thomas Müller (@esmuellert_) April 10, 2020
لايفن كورزاوا يبعث رسالة إلى زملائه
نشر لايفين كورزاوا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه في الفريق، وعلق اللاعب، قائلًا:“اشتقت لكم يا رفاق“.
I miss you guys ????❤️ pic.twitter.com/gkaPndyMKR
— layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) April 10, 2020
فابريغاس يحتفل بعيد ميلاده ابنته
نشر الإسباني سيسيك فابريغاس صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة ابنته احتفالًا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب، قائلًا:“قبل 7 سنوات اختبرت اليوم المعنى الحقيقي للحب، أنت أجمل فتاة خاصة ومخلصة يمكن أن أحلم بها، استمتعي بيومك يا أميرتي الصغيرة“.
7 years ago today I experienced the true meaning of love. You’re the most beautiful, special, honest girl that I could dream of. Enjoy your day my little princess. ❤️???? #BirthdayGirl #7 pic.twitter.com/fjBrKBExmF
— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 10, 2020