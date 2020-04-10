سوشيال ميديا الرياضة: راكيتيتش يحتفل بعيد زواجه.. وبوغبا ينتصر على إبراهيموفيتش

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا يعلن انتصاره على إبراهيموفيتش في تحدي السلة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يسدد الكرة في السلة، وعلق اللاعب، قائلًا:“ لقد كان شرفًا لنا أن نتحدى الأسد ونتغلب على إبراهيموفيتش، لقد انتهت اللعبة الآن.

ليفاندوفسكي يتبرع بقميصه التاريخي

نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميصه الأول مع ناديه، وعلق اللاعب، قائلًا:“هذا هو قميصي من مباراة الدوري الألماني ضد شالكة، حيث تمكنت من تسجيل هاتريك، وأود أن أتبرع بهذا القميص للمزاد كجزء من التطبيق الأقل لحملة المستشفيات، وسيتم تحويل المبلغ بأكمله إلى المستشفيات البولندية“.

راكيتيتش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته على ظهر جواد احتفالًا بعيد زواجه السابع، وعلق اللاعب، قائلًا:“ 7 سنوات، عيد ميلاد سعيد للحب، عندما نكون مسنين، سأقول لكِ: أنتِ تري أنكِ كنتِ حب حياتي“.

كافاني يستعرض جمال الطبيعة

نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في إحدى المناطق ذات الطبيعة الساحرة، وعلق اللاعب، قائلًا: ”الطبيعة“.

بوفون يطالب بدعم الصليب الأحمر

نشر الإيطالي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بكمامة الفم والأنف، وعلق الحارس، قائلًا:“اليوم نستخدم الأقنعة لحماية أنفسنا، وغدًا لإثبات من نحن، ساعدني في دعم أولئك الذين لا يستسلمون أبدًا، تبرع للصليب الأحمر الإيطالي لنستخدم قناعًا لحماية أنفسنا غدًا لإثبات من نحن، ساعدني في دعم أولئك الذين لا يستسلمون أبدًا، قدم تبرعك“.

راشفورد يعلن نجاح حملته

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ضمن حملته لحماية أطفال المملكة من خطر فيرس كورونا، وعلق اللاعب، قائلًا: ”تحولت للتو إلى جمعة عظيمة، أنا مندهش، وبفضل تبرعاتنا أصبحت فاري شاريويك قادرة الآن على الوصول إلى أقل من مليون طفل معرضين للخطر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لا يمكنني أن أشكركم بما يكفي، لقد كان دعمكم مذهلًا“.

ماديسون يستعرض هدفه في لعبة الفيفا

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد أهدافه في لعبة فيفا، وعلق اللاعب، قائلًا: ”انظر من هو“.

Look who it is???????????????? https://t.co/mcwHJc7Qi1 — James Maddison (@Madders10) April 10, 2020

توماس مولر يتحدى ماتس هوملز

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلاله تحديًا جديدًا ضد ماتس هوملز لاعب نادي بروسيا دورتموند، وعلق اللاعب، قائلًا:“هل أنت مستعد للتحدي الجديد ضدي؟ ماتس هوملز، قريبًا“.

لايفن كورزاوا يبعث رسالة إلى زملائه

نشر لايفين كورزاوا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه في الفريق، وعلق اللاعب، قائلًا:“اشتقت لكم يا رفاق“.

I miss you guys ????❤️ pic.twitter.com/gkaPndyMKR — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) April 10, 2020

فابريغاس يحتفل بعيد ميلاده ابنته

نشر الإسباني سيسيك فابريغاس صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة ابنته احتفالًا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب، قائلًا:“قبل 7 سنوات اختبرت اليوم المعنى الحقيقي للحب، أنت أجمل فتاة خاصة ومخلصة يمكن أن أحلم بها، استمتعي بيومك يا أميرتي الصغيرة“.