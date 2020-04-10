تقرير: صفقة تبادلية تنقل ماورو إيكاردي إلى ميلان

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، المعار من إنتر ميلان، قد ينتقل لميلان الموسم المقبل، ضمن صفقة تبادلية.

وبحسب موقع ”كالشيو ميركاتو“، فإنه حال عدم تفعيل باريس سان جيرمان بند شراء إيكاردي، فإن ميلان سيعود لمطاردة المهاجم الأرجنتيني مجددا.

ويلعب إيكاردي، البالغ من المر 27 عاما، لباريس سان جيرمان، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو، وذكرت وسائل إعلام أن النادي الفرنسي لا ينوي الإبقاء على إيكاردي.

وأوضح الموقع أنه إذا طلب ميلان التعاقد مع إيكاردي فإن إنتر ميلان سيطلب إبرام صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها إيكاردي إلى ميلان، على أن ينضم جيانلويجي دوناروما حارس الروسينيري إلى إنتر ميلان.

وأوضح ”كالشيو ميركاتو“ أن ميلان يفضل بيع دوناروما لناد خارج إيطاليا، علما أن الحارس الشاب يرتبط بالانتقال لريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يزداد إبرام الصفقات التبادلية بين الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسجل إيكاردي 20 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، علما أنه سجل 124 هدفا وصنع 28 في 219 مباراة مع إنتر ميلان.

وميلان ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع إيكاردي، حيث سعى يوفنتوس الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، لكن إنتر ميلان يرفض بيعه لناد إيطالي.

ودوناروما البالغ من العمر 21 عاما، شارك الموسم الحالي مع ميلان في 26 مباراة، تلقى خلالها 33 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 10 مباريات، ويمتد عقده مع الروسينيري حتى يونيو 2021.