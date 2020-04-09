كريستيانو رونالدو يتدرب بالكرة على ملعب ماديرا للحفاظ على لياقته (صور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

يتواجد رونالدو برفقة زوجته وأبنائه في مدينة فونشال منذ التاسع من مارس الماضي بعد مغادرته إيطاليا بسبب تفشي الوباء.