كريستيانو رونالدو يتدرب بالكرة على ملعب ماديرا للحفاظ على لياقته (صور)

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصة تدريبية له على ملعب ماديرا، للحفاظ على لياقته البدنية.
ويقيم كريستيانو بمدينة ماديرا برفقة أسرته منذ أسابيع؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس
ونشرت صحيفة (expreso) البرتغالية صورًا لرونالدو وهو يتدرب بالكرة برفقة آخرين.
وكانت أبرز الصور التي ظهر بها مهاجم فريق يوفنتوس وهو يسدد الكرات تجاه حارس المرمى، وظهر أيضاً وهو في كامل لياقته، حيث من المتوقع أن يعود لإيطاليا الأسبوع المقبل.
ويتواجد رونالدو برفقة زوجته وأبنائه في مدينة فونشال منذ التاسع من مارس الماضي بعد مغادرته إيطاليا بسبب تفشي الوباء.
ماديرا هو الفريق الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، والذي بدأ كريستيانو مسيرته معه قبل الانتقال لنادي سبورتنغ لشبونة عام 1997.