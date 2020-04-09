أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صفقة تبادلية مرتقبة بين البارسا والسيتي.. وبايرن يفسد رحيل ألابا

بدأ الحديث في الأوساط العالمية عن بعض الصفقات المنتظرة بشكل تبادلي بين الأندية الأوروبية الكبرى.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم وأبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والأندية الأوروبية الكبرى اليوم الخميس 9 أبريل 2020:

ميسي يحسم رحيله للدوري الإيطالي

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الجدل حول رحيله للدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وكانت قناة أرجنتينية قد زعمت أن إنتر بدأ خطوات التفاوض لضم ميسي في الموسم المقبل للانضمام للفريق.

وكتب ميسي عبر إنستغرام إن هذه الأخبار غير صحيحة كما أن أنباء رحيله لفريقه السابق نيولز أولد بويز الأرجنتيني أيضا غير صحيحة بالمرة.

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

كشفت صحيفة (تيليغراف) البريطانية عن احتمالية حدوث صفقة تبادلية مرتقبة بين ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي دخل دائرة اهتمامات نادي برشلونة لتدعيم الجبهة اليمنى وهو ما دفع إدارة الفريق الكتالوني للتفكير في بيع البرتغالي نيسلون سيميدو ظهير أيمن برشلونة للسيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تأقلم كانسيلو في أجواء الدوري الإنجليزي تجعله قريبا من الرحيل إلى البارسا في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن برشلونة دخل طرفاً قوياً للفوز بخدمات كاي هافيرتز لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يستهدف ضم لاعب وسط سوبر في الموسم الجديد لتدعيم هذا المركز ومن بين الأسماء هافيرتز بجانب فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي بجانب تانجوي ندومبلي لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

بايرن يفسد رحيل ألابا إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية عن تعثر رحيل اللاعب دافيد ألابا نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ألابا كان على رادار ريال مدريد بقوة في ظل احتمالات رحيل مارسيلو في الموسم الجديد إلا أن الفريق البافاري بدأ بقوة التفاوض لتجديد عقد اللاعب لغلق الطريق أمام رحيله.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيتراجع عن التفاوض مع ألابا خاصة أن المقابل المالي المطلوب لبيعه سيكون كبيراً وهو ما يفسد فكرة رحيله.

إنتر يفاوض نجم ليفربول

دخل اللاعب الهولندي جورجينيو فاينالدوم نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي دائرة اهتمامات فريق إنتر ميلان الإيطالي لضمه في الموسم الجديد.

وذكر موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي أن المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر قام بتغيير موقفه في ملف التعاقد مع لاعب الوسط وطلب ضم فاينالدوم بعدما أبدى إعجابه بمستوى اللاعب.

وكان كونتي متمسكاً بضم التشيلي أرتور فيدال نجم خط وسط فريق برشلونة ولكن الأمور قد تتغير حال ضم فاينالدوم في الموسم المقبل خاصة أن اللاعب لفت أنظار كونتي بصورة كبيرة.