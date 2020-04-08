أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: الملكي يستهدف موهبة بورتو.. والبارسا يغازل حارس أياكس

دخلت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مفاوضات لتدعيم صفوفها في الموسم المقبل في ظل صعوبة استكمال الموسم الحالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس:

برشلونة يغازل حارس أياكس

دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس الهولندي للتعاقد معه في الموسم المقبل بحسب إذاعة (كادينا سير).

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن أونانا دخل دائرة اهتمامات نادي برشلونة ليكون الحارس البديل للألماني مارك تير شتيغن وتعويضه مستقبلًا، خاصة أن أونانا أحد حراس برشلونة السابقين في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن الحارس الصاعد إينياكي بينيا سيرحل معارًا في الموسم المقبل من أجل التطور واكتساب الخبرات.

نجم بورتو يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن دخول اللاعب الصاعد فابيو سيلفا مهاجم بورتو البرتغالي دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي صاحب الـ17 عامًا نال إعجاب مسؤولي ريال مدريد الذين يرغبون بضمه مقابل 50 مليون يورو في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سينافس أندية كبرى بقيمة يوفنتوس الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، لضم مهاجم بورتو.

في المقابل، أكدت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية أن أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني سيعود للفريق الملكي في الموسم المقبل بقرار من فلورتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وميلان

تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين ناديي يوفنتوس وميلان عملاقي الكرة الإيطالية في الموسم الجديد بحسب تقرير نشره موقع (سبورت ميدياسيت) الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس يرغب بضم الحارس جيانلويجي دوناروما نجم ميلان من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل على أن يرحل فيدريكو برنارديسكي نجم يوفنتوس إلى الروزانيري.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن يوفنتوس انضم للأندية الراغبة في التعاقد مع الكولومبي الدولي جيمس رودريغيز نجم فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي لعب بجوار جيمس رودريغيز يرغب في استقطابه للسيدة العجوز للعب بجواره إلا أن ريال مدريد يطلب مبلغًا لن يقل عن 40 مليون يورو لضم اللاعب.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي عن إمكانية انضمام مدافع برشلونة الإسباني صامويل أومتيتي إلى فريق يوفنتوس في الموسم الجديد بعد محادثات يقوم بها إريك أبيدال السكرتير الفني لإدارة برشلونة.

في المقابل، أكدت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية أن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع لوكاس توريرا لاعب وسط منتخب أوروجواي وفريق آرسنال الإنجليزي، وسيجهز عرضًا قيمته 35 مليون جنيه إسترليني ضمن خطة ميلان لتدعيم صفوفه.

إنتر يستهدف نجم تشيلسي

دخل اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي دائرة اهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد بحسب صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر طلب التعاقد مع ألونسو الذي سبق أن دربه في صفوف تشيلسي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى في صفوف النيراتزوري في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن رغبة كونتي توافق أيضًا إمكانية رحيل اللاعب بعدما طلب المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي التعاقد مع بن تشيلويل ظهير أيسر فريق ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد يحدد صفقاته الصيفية

أكد تقرير نشرته شبكة (سكاي سبورتس) العالمية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد صفقاته الصيفية بعد استطلاع رأي مدربه النرويجي أولي سولشاير.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يرغب بضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو بجانب جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي جاك جيريليش في الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن سانشو لن يكون صيدًا سهلًا لرغبة سولشاير في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي، إلى جانب تشيلسي وليفربول.