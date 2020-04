سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يسابق جورجينا.. وطلب غريب من راشفورد للجماهير (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إيكاردي يلعب من أجل الإنسانية

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه لبعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب قائلا: قد لا نلعب في نفس المكان ولكننا اليوم نلعب من أجل 7.8 مليار شخص.

رونالدو في سباق عدو مع صديقته

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته في سباق للعدو، وعلق اللاعب قائلا: شريكي التدريب الجميل.

موراتا بانتظار آخر أعضاء فريق كرة الصالات

نشر ألفارو موراتا لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأولاده وزوجته التي ينتظر أن تضع له طفلا جديدا، وعلق اللاعب قائلا: كنت أتمنى أن يكون لدي قميص أول فتاة، لكنني مسرور لامتلاك قميص آخر، نحن بحاجة فقط إلى واحد لتشكيل فريق كرة الصالات.

سيرجي روبيرتو يحتفل بعيد الفصح

نشر سيرجي روبيرتو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وابنته احتفالا بعيد الفصح، وعلق اللاعب قائلا: عيد فصح سعيد، أتمنى أن يكون الجميع بصحة وأمان.

فيدال يهنئ زميله السابق بعيد ميلاده

نشر أوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله السابق بنادي يوفنتوس مارتين كاسيريس احتفالا بعيد ميلاده، وعلق فيدال قائلا: عيد ميلاد سعيد أخي الصغير مارتن كاسيريس، أفتقدك.

سامي خضيرة يدعو لمشاهدة مسلسل بيت الورق

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ خلف غلاف المسلسل الإسباني الشهير بيت الورق، وعلق اللاعب قائلا: حان الوقت لحلقة أخرى بيت الورق.. هل هناك أي نصائح أخرى متعلقة بالسلسلة بالنسبة لي؟

مشجع صغير يجمع قمصان أوزيل

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الأطفال الصغار الذي يهتف باسم أوزيل ومعه جميع قمصان اللاعب مع الجانرز منذ انضمامه للفريق، وعلق أوزيل قائلا: شكرا جزيلا أيها المدفعجي الصغير.

رودريغو غوس يستمتع بوقته مع العائلة

نشر رودريغو غوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عائلته ضمن إجراءات العزل الصحي، وعلق اللاعب قائلا: استمتع مع عائلتي.

فينالدوم يستعيد ذكريات الظهور الأول

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه السابق فينورد، وعلق اللاعب قائلا: إذا نظرنا إلى الوراء أشعر بالسعادة لرحلتي في كرة القدم حتى الآن، منذ 13 عامًا، ظهرت لأول مرة مع فينورد

راشفورد يطالب الجمهور بوضعه على خلفية الهواتف

طالب مراكوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من الجمهور اختياره كخلفية هواتف ضمن المسابقة التي أطلقها نادي مانشستر يونايتد، وعلق اللاعب قائلا: لجمهوري من فضلك أعطني هدية هذا الأربعاء، دعنا نريهم ما لدينا، لقد رأيت بالفعل بعض هؤلاء العظماء، تذكر علامة التصنيف حتى نتمكن من تتبعك.