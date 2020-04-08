جيوفينكو يضحي بـ8 ملايين يورو للخروج من نادي الهلال إلى هذا النادي

كشفت صحيفة ”areanapoli“ أن إدارة نادي بارما الإيطالي قد بدأت أولى خطواتها نحو التعاقد مع اللاعب سيبستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي الإيطالي بدأت بالفعل الحديث مع وكيل اللاعب، وأنهم وضعوا الترتيبات اللازمة لإنجاز الصفقة حيث سيصبح جيوفينكو أحد قادة الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن المال لم يعد الهدف الأسمى لجيوفينكو في الوقت الحالي، حيث بات هدفه الأساس هو العودة للدوري الإيطالي من جديد أملا في العودة لصفوف منتخب إيطاليا.

وأكملت areanapoli بالإشارة إلى استعداد جيوفينكو للتضحية بـ8 ملايين يورو للعودة إلى إيطاليا واللعب لبارما، حيث سيحصل سنويا على 2 مليون يورو مقابل 10 ملايين يحصل عليها سنويا مع الهلال.

ويعني ذلك أن جيوفينكو سيضحي بـ8 ملايين يورو دفعة واحدة من عقده السنوي.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات أعلن فيها رغبته في العودة إلى إيطاليا من جديد حتى يتحقق حلمه في اللعب للمنتخب الإيطالي.