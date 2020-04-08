تقرير: شفاء باولو مالديني من إصابته بفيروس كورونا وعودته لعمله في ميلان

كشفت صحيفة ”Gazzetta“ الإيطالية أن النجم الإيطالي باولو مالديني، قائد نادي ميلان السابق، تعافى تماما بعد إصابته بـ“فيروس كورونا“ المستجد، وقد عاد إلى العمل في النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مالديني شُفي تماما من الإصابة بالفيروس المستجد، بعد ساعات من إعلان شفاء دانيل منه أيضا.

وأوضحت، أن مالديني غادر الحجر الصحي الذي خضع له بعد تأكد إصابته بالفيروس، ليبدأ في ممارسة أعماله اليومية بشكل طبيعي.

وكان مالديني، ونجله دانيل، تعرضا للإصابة بفيروس كورونا منذ أسابيع قليلة ماضية، قبل أن يتم شفاؤهما بعد الخضوع لفترة حجر صحي.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أن باولو مالديني سيعقد جلسة مع إيفان غازيدس المدير التنفيذي لميلان خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملف رواتب لاعبي الفريق.