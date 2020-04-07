مدافع ميلان الإيطالي يشعل الصراع بين مانشستر سيتي واليونايتد

تواصل إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجهيزاتها لدخول سوق الانتقالات المقبل بكل قوة بحثاً عن تدعيم صفوف الفريق.

ويولي الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق أولوية كبيرة لتدعيم مركز قلب الدفاع، بعد الأزمات العديدة التي تعرض لها السيتيزن خلال الموسم الحالي.

مدافع ميلان

وكشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر الأسبق لفريقي ريال وأتلتيكو مدريد، ولاعب فريق ميلان الإيطالي الحالي، يحظى باهتمام كبير من عملاقي مدنية مانشستر، السيتي واليونايتد الباحثان عن تدعيم صفوفهما.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يستهدفان تدعيم مركز الظهير الأيسر، حيث يراقبان اللاعب الذي قدم انطلاقة سيئة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو ما يعني انه سيكون متاحاً في الميركاتو المقبل.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن هيرنانديز قد يكون مرشحاً للعودة مرة أخرى لصفوف ريال مدريد حال رحيل البرازيلي مارسيلو عن صفوف الميرينغي، كما أنه كل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس يتابعان موقف اللاعب.

موقف ميلان

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيع ثيو هيرنانديز، وهو شقيق لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا، سيوفر السيولة المالية المطلوبة لميلان لإبرام عدد من الصفقات استعداداً للموسم المقبل.

وارتبط ميلان مؤخراً باللاعب لوكاس توريرا نجم آرسنال الإنجليزي، كما تخطط إدارة النادي الإيطالي لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في صفقة مدوية بعد عودته من فترة الإعارة بباريس سان جيرمان.

وكان هيرنانديز قد انضم لصفوف ميلان الصيف الماضي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.