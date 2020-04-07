قاطعا الطريق على إنتر.. بايرن ميونخ يمدد تعاقده مع مولر حتى 2023

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تمديد عقد المهاجم توماس مولر حتى 2023 اليوم الثلاثاء.

وقال بايرن في موقعه على الإنترنت: ”بعد مباحثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد العقد لمدة عامين وحتى 30 يونيو 2023“.

ويلعب مولر (30 عاما) والذي انضم لبايرن وعمره عشر سنوات، بانتظام مع الفريق الأول للعملاق الألماني منذ 2009.

وتوقف الدوري الألماني مثل أغلب المسابقات الرياضية حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

بذلك، قطع النادي الألماني طريق إنتر ميلان الإيطالي الذي أبدى اهتماما باللاعب خلال الأشهر الأخيرة.