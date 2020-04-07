”وقته انقضى“.. أسباب رفض ريال مدريد فكرة عودة كريستيانو رونالدو

أشارت تقارير صحفية إسبانية، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في ريال مدريد، إلى أن فرصة عودة كريستيانو رونالدو للنادي الملكي معدومة.

وذكرت صحف إيطالية، أن يوفنتوس يفكر في بيع قائد البرتغال البالغ عمره 35 عاما؛حتى يقلل من خسائره المالية جراء توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية، عن مصادر في ريال مدريد قولها: ”هذا لا يتناسب مع السياسة الرياضية للنادي“. وأكدت المصادر نفسها أن ريال مدريد يتمتع بذكريات رائعة عن كريستيانو، الذي يحظى بتقدير كبير من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ”لكن وقته انقضى وأهدافه الرياضية مختلفة“.

وقالت العديد من الصحف الإيطالية، وعلى رأسها ”كوريرو ديلو سبورت“، الصادرة من روما، إن يوفنتوس فكر في بيع رونالدو من أجل التخلص من راتبه الضخم؛ لذلك يفكر في طرح رونالدو للبيع مقابل 60 مليون يورو، أي أقل بـ 40 مليون يورو مما دفعه النادي لريال مدريد قبل عامين للحصول على خدمات الهداف التاريخي للنادي الملكي.

ولا تزال الأولوية في ريال مدريد للفرنسي كيليان مبابي، البالغ عمره 21 عاما، مهاجم باريس سان جيرمان، على الرغم من أن النادي يدرك صعوبة الحصول على خدمات مبابي.

ولكن إذا كان ريال مدريد يفكر في ضم لاعب، سيكون مبابي، فضلا عن سياسة النادي مؤخرا، والتي تعتمد على التعاقد مع لاعبين شبان، مثل: فينسيوس جونيور ورودريغو، وليس استعادة رونالدو وعمره 35 عاما.