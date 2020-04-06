تقرير: ريال مدريد يرفض المغامرة في صفقة إيرلينغ هالاند

كشفت تقارير صحفية وجود اتصالات بين مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني ومينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، لتحديد بعض الصفقات المستقبلية للنادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني: إن مسؤولي ريال مدريد اجتمعوا بالفعل مع رايولا، وتركز الحديث عن صفقتين، هما الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، وإيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، حيث يعتبر رايولا هو مدير أعمال النجمين.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الإثنين، إلى أن الحديث عن دي ليخت، المنتقل مطلع الموسم الجاري إلى يوفنتوس من أياكس أمستردام الهولندي، لم يستغرق وقتا طويلا، خاصة أن رايولا أكد لإدارة ريال مدريد أن إدارة البيانكونيري لن تتخلى عن اللاعب الهولندي بأقل من 150 مليون يورو.

وبالنسبة للنرويجي هالاند، فإن المباحثات مع رايولا تبدو إيجابية إلى حد كبير، ولكن الأمر الحاسم في الصفقة سيتمثل في العمولة التي يمكن أن يحصل عليها وكيل اللاعبين الشهير، الذي نال 11 مليون يورو في صفقة انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس.

ومضى الموقع يقول: ”يتابع مسؤولو ريال مدريد تطور مستوى هالاند خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 40 هدفا في 33 مباراة، إلا أن هناك قلقا شديدا لدى إدارة الميرنغي من تكرار سيناريو الصربي لوكا يوفيتش، الذي تعاقد معه الملكي من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، بعد تألقه في البوندسليغا الموسم الماضي، إلا أن مستواه مع ريال مدريد كان مخيبا للآمال، وبالتالي فإن الرأي لدى إدارة النادي الملكي هو استمرار متابعة هالاند، بدلا من التسرع في التعاقد معه، كي لا يتكرر ما حدث مع يوفيتش“.