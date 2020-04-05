سوشيال ميديا الرياضة: كريستيانو رونالدو يعلن عن تحد جديد.. فينالدوم يكشف طريقة فان دايك لإيقافه

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يعلن عن تحد جديد

نشر كريتسيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يؤدي بعض التدريبات، وأعلن اللاعب تحديه لمن يستطيع أن يكرر ما فعله وحدد اللاعب كأسا للفائز، حيث علق قائلا: مرحبا، لدي تحد جديد لك للبقاء نشطا، كأس غرفة المعيشة، هل يمكنك الصعود والتغلب على سجل الكسارة الأساسي الخاص بي؟ اعرض لي ما حصلت عليه

ليفاندوفيسكي يتمسك بالبقاء مع اسرته

نشر روبرت ليفاندوفيسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وابنته، وعلق اللاعب قائلا : سويا

آلابا ينتقد العنصرية ضد الأفارقة

انتقد دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميوينخ الألماني ما أثير حول رغبة البعض في إجراء تجارب للقاح جديد على بعض الأفارقة، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: محاولة إجراء أبحاث على فيرس كورونا في أفريقيا ؟؟؟ هل هذان الرجلان طبيبان أم مهرّجان؟ هذا نوع من العنصرية لا يمكنني تخيله، مشين وغير مقبول، علينا جميعا أن نقف معا ونعمل يدا بيد لمحاربة هذا الفيروس

Trying a #Covid19 accine in Africa??? Are these two guys doctors or clowns? This is a kind of racism I could never imagine. Disgraceful and unacceptable!

We all have to stand together and work hand in hand to fight this virus. — David Alaba (@David_Alaba) April 5, 2020

فينالدوم يكشف طريقة فان دايك لإيقافه

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه في السابق مع زميله فان دايك، وعلق فينالدوم قائلا: كاد أن ينسى أن فيرجيل كان يحاول جاهدا أن يوقفني حتى أن رأسه في بطني

Almost forgot that Virgil was trying so hard to stop me he even head butted me in the stomach ???????? #Throwback @VirgilvDijk pic.twitter.com/4ItquR0tlz — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 5, 2020

كاسياس يطالب فيفا بحسم مصير البطولات

طالب إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي بضرورة إعلان الفيفا عن مصير المسابقات العالمية في الفترة القادمة، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: كيف تحل تواريخ كرة القدم الأوروبية؟ هل تلغي الموسم؟ هل تأخذ المسابقة إلى سنة تقويمية؟ أي، إذا سار كل شيء على ما يرام في 3-4 أشهر، العب البقية وضع الكأس ونهائي CL و EL في ديسمبر، الاتحاد الدولي لكرة القدم

Cómo solucionas las fechas de fútbol europeo? Anulas temporada? Llevas la competición a año natural? Es decir, si todo vuelve a estar bien en 3-4 meses, jugar lo que resta y poner finales coperas y de CL y EL en diciembre. El próximo @FIFAWorldCup es en NOV de 2022. Ajustes. ???? — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 5, 2020

بوكايو ساكا يظهر على التيك توك

نشر بوكايو ساكا لاعب نادي الارسنال الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الشباب على برنامج التيك توك الذي يشبه إلى حد كبير ساكا، وعلق اللاعب قائلا: لم أكن أعلم أن لدي أخا صغيرا، أتدحرج على الأرض ضاحكا حيث تختبئ يا أخي رسالة.

Didn’t know I had a little brother..???? Where you hiding bro message me ! pic.twitter.com/s29xVdY4a5 — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) April 5, 2020

راكيتيتش يستعيد ذكريات هدفه في الدوري الألماني

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد أهدافه بقميص شالكة في شباك بايرن ميونيخ بالدوري الألماني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

نجوم المنتخب الفرنسي يشكرون الأطباء

نشر الفرنسي موسى سيسوكو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجوم المنتخب الفرنسي، والذين حرصوا على توجيه الشكر للأطباء في بلادهم على ما يقدمونه من مجهود كبير في مواجهة فيرس كورونا، وعلق اللاعب قائلا: بالنسبة لموظفي التمريض في مستشفياتنا، نحن لاعبي المنتخب الفرنسي نقول شكرا لكم

نجل كيفين بواتينغ يفاجئ جدته

نشر كيفين بواتينغ لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجله وهو يعد مفاجأة لجدته، وعلق اللاعب قائلا: أراد مادوكس أن تتمنى لجدته يوم الأحد العظيم

Maddox wanted to wish his grandma a great Sunday ???????????????????? #washyourface pic.twitter.com/DMaCZqYqFu — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) April 5, 2020

وليد سليمان يرد على هجوم نجم الأهلي السابق

رد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري على انتقادات مجدي عبد الغني نجم الفريق السابق، حيث علق سليمان عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ قائلا: ”القافلة تسير و….“