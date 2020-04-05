ريال مدريد يستخدم هذا اللاعب لحسم صفقة نجم نابولي‎

يواصل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على حسم عدد من الصفقات المميزة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتجديد صفوف الفريق.

وبات فابيان رويز، نجم وسط فريق نابولي الإيطالي أحد أبرز المطلوبين لارتداء قميص الميرينغي، في الموسم المقبل.

كلمة السر

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، قد يكون كلمة السر في إتمام صفقة انضمام فابيان رويز لصفوف الفريق الملكي.

ويرغب نابولي في ضم يوفيتش ليخلف البولندي ميليك في قيادة الفريق بالموسم المقبل؛ في ظل التقارير التي تؤكد رحيل المهاجم البولندي في الصيف المقبل.

ويبدو لوكا يوفيتش قريبا من مغادرة صفوف ريال مدريد؛ في ظل عدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، باستمراره، ويأمل نابولي في استغلال وضع المهاجم الصربي ورغبة الريال في ضم فابيان رويز للتوقيع مع اللاعب، الذي يحظى باهتمام العديد من الفرق، وفي مقدمتهم أرسنال الإنجليزي.

وكان وكيل فابيان رويز قد اعترف، قبل أيام، بتواصل مسؤولي ريال مدريد معه؛ للتعاقد مع موكله في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرفض رويز حتى الآن تمديد تعاقده مع نابولي، الذي حدد قيمة رحيله عن الفريق بـ 60 مليون يورو، طبقا لبعض التقارير الإيطالية.