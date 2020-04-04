تقارير: نابولي يخفض سعر فابيان رويرز.. وصراع بين أندية أوروبا لضمه

كشفت تقارير صحفية على أن نادي نابولي قرر تخفيض سعر لاعبه الإسباني فابيان رويز، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”كوريرى ديللو سبورت“ الإيطالية، يوم السبت، فقد ”أصبح سعر اللاعب 60 مليون يورو بعد أن كان 80 مليونا“.

وأوضحت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح يزاحم ريال مدريد بقوة على ضم رويز، صاحب الـ 24 عاما، وذلك ليكون بديلا للبرازيلي فيرناندينو الذي يخوض آخر مواسمه مع السيتي الموسم المقبل.

وكان وكيل أعمال اللاعب الإسباني، قد أكد في وقت سابق وجود رغبة من ريال مدريد وعدة أندية أوروبية في التعاقد مع رويز، مشددا فى تصريحات صحفية أن اللاعب يملك مهارات كبيرة فى وسط الملعب يتمناها أي فريق في العالم.

كما تلقى فابيان رويز عروضا من نادي ليفربول وبرشلونة تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد بعد تألقه مع نابولي خلال الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد الميركاتو الصيفي منافسة شرسة على اللاعب، الذي يبدو على مقربة من الرحيل عن نابولي قبل نهاية عقده في 2023.

كان رويز قد انضم لصفوف نابولي، في صيف عام 2018، قادما من ريال بيتيس الإسباني، مقابل 30 مليون يورو، وظهر بمستويات رائعة منذ انضمامه لصفوف فريق جنوب إيطاليا.

وشارك رويز، في 32 مباراة مع نابولي بالموسم الجاري، في جميع المسابقات الرسمية، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وتقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه.