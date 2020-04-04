إنتر ميلان يواجه منافسة من ريال مدريد ومانشستر سيتي على ضم ثنائي ريفربليت

تواصل إدارة إنتر ميلان الإيطالي، العمل على متابعة عدد من المواهب المميزة حول العالم استعدادا لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بقوة بحثا عن تدعيم صفوف الفريق.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان ونائبه باتشين، يواصلان متابعة تقارير كشافي النيراتزوري من مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الأرجنتين التي يمتلك فيها النادي الإيطالي جذورا متينة.

صخرة دفاع ريفربليت

وأكد ”كالتشيو ميركاتو“ أن لوكاس مارتينيز قلب دفاع فريق ريفربليت الأرجنتيني، هو أحد أبرز المطلوبين للانضمام إلى النيراتزوري.

وحظى مارتينيز البالغ من العمر 24 عاما بإشادة كبيرة من خافيير زانيتي، نائب رئيس الإنتر، والذي أكد اهتمام النادي باللاعب.

ويبدو مارتينيز خيارا مميزا بالنسبة للنيراتزوري، خاصة وأنه اعتاد اللعب في طريقة تعتمد على ثلاثة مدافعين وهو نفس أسلوب أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق.

ويواجه إنتر ميلان منافسة شرسة من نادي ريال مدريد الإسباني، والذي يبحث عن قلب دفاع جديد، تمهيدا لرحيل ميليتاو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

منافسة السيتي

وذكر الموقع الإيطالي أن مارتينيز ليس الاسم الوحيد الذي يحظى باهتمام إنتر ميلان، حيث يظهر اسم لاعب الوسط تياغو ألمادا كأحد أبرز لاعبي البطولة الأرجنتينية.

ويمتلك ألمادا البالغ من العمر 19 عاما فقط مهارات كبيرة، وهو أحد أبرز المواهب الأرجنتينية في الوقت الحالي.

ويواجه إنتر تحديا كبيرا حال رغبته في حسم صفقة ألمادا لصالحه، في ظل رغبة الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الأكيدة في التعاقد مع اللاعب الشاب.

ورصدت إدارة السيتي بحسب ”كالتشيو ميركاتو“ ميزانية محددة لإنهاء صفقة متوسط ميدان ريفربليت.