ميلان يخطط لمحاولته الرابعة للتعاقد مع راكيتيتش

يخطط ميلان الإيطالي للقيام بمحاولة جديدة للتعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة عند بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد 3 محاولات في آخر عامين.

وحاول الفريق الإيطالي التعاقد مع الدولي الكرواتي في 2018 ثم 2019 وأخيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويسعى ميلان للقيام بمحاولة جديدة للتفاوض مع راكيتيتش رغم التنافس مع إنتر ميلان والعديد من الأندية الأوروبية الأخرى، بما في ذلك أتلتيكو مدريد.

ويبحث ميلان عن لاعب وسط ويبدو راكيتيتش مرشحا مثاليا للروسونيري بعد فشل التعاقد مع مواطنه لوكا مودريتش من ريال مدريد.

وقال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لميلان بالفعل إنه يفضل البحث عن المواهب الشابة لكنه لن يواجه مشكلة إذا تعاقد مع راكيتيتش، موضحا ”يمكننا الاستثمار في اللاعبين ذوي الخبرة كما فعلنا مع غونزالو هيغواين“.

وقال ماسيميليانو ميرابيللي، المدير الرياضي لميلان، في مقابلة على موقع ”كالشيو ميركاتو“ إنه في العام 2018 كان لديه اجتماع سري في برشلونة مع اللاعب في منزله حيث كان برشلونة يفكر جيدا في تجديد عقد اللاعب ورفض الرحيل.

لكن راكيتيتش يرغب في العودة إلى إشبيلية لكنهم هناك يرون أن ذلك مستحيل نظرا لراتبه الضخم الذي لن يستطيع إشبيلية تحمله.

ويسعى برشلونة للتخلص من راكيتيتش في ظل تألق الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ الذي بات أساسيا في تشكيلة الفريق إلى جوار المخضرم سيرجيو بوسكيتش.