9 أندية إيطالية تطالب بإلغاء الدوري وعدم استكمال الموسم

أشارت تقارير صحفية إلى أن 6 أندية إيطالية تطالب بإلغاء الدوري لأسباب طبية، هي: بريشيا، وأودينيزي، وسبال، وتورينو، وسامبدوريا، وجنوة، بينما أظهرت أندية: ميلان، وفيورنتينا، وكالياري، تضامنًا معها، مقابل مطالبة أندية: يوفنتوس، ولاتسيو، وبارما، وروما، ونابولي، بإنهاء الموسم.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أنه لم يتم التعرف على موقف إنتر ميلان، بينما يبدو الأمر صعبًا لأتلانتا الواقع في منطقة بيرغامو المدينة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

وتعتمد الأندية التسعة التي تريد إلغاء الدوري على تقارير طبية تثبت خطورة استئناف المسابقة على حياة لاعبيها وموظفيها رغم الأزمة المالية الطاحنة التي دخلت فيها اللعبة بسبب توقف الدوري جراء تفشي فيروس كورونا.

لكن المشكلة في إيطاليا تكمن في الحكومة التي ترى في عودة الدوري أملًا للعودة للحياة الطبيعية من جديد، حيث اجتمعت أندية الدوري، اليوم الجمعة، لمناقشة تخفيض أجور اللاعبين الذين يريدون حدوث ذلك لمدة شهرين فقط، بينما تطالب الأندية بأربعة شهور كما فعل يوفنتوس متصدر البطولة وحامل اللقب.

وقال أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس ورئيس رابطة الأندية نسعى إلى استئناف الموسم لكن بما يحافظ على الصحة العامة وصحة اللاعبين.

وفي المقابل رفض غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي الإقرار بانتهاء الموسم، وقال إن المسابقة قد تمتد إلى يوليو/ تموز وأغسطس/ آب إذا اقتضى الأمر.

وهدد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الدول التي تلغي بطولاتها المحلية مثل بلجيكا بحرمان أنديتها من المشاركة في البطولات القارية، داعيًا إلى استئناف الموسم تحت أي ظرف.

وتوقفت مسابقة الدوري الإيطالي في التاسع من، مارس/آذار الماضي، وهي أول بطولة أوروبية محلية كبرى تتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ومنذ ذلك الحين تصاعد التوتر بشأن احتمال استئناف المسابقة.

واتخذت إيطاليا إجراءات العزل العام منذ التاسع من، مارس/ آذار، وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، يوم الأربعاء الماضي، إن هذه القيود ستبقى حتى، 13 أبريل/ نيسان الجاري، على الأقل.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 766 ليصل إلى 14681، وهو رقم أعلى قليلًا من الحصيلة التي سجلت قبل يوم وكانت 760.

وكانت أعداد حالات الإصابة الجديدة أقل قليلًا لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية التفشي يوم 21 فبراير/ شباط إلى 119827.