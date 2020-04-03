ريال مدريد يبدأ خطوات ضم فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي

تواصل إدارة نادي ريال مدريد التحضير لدخول موسم الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة، بحثًا عن تجديد دماء الفريق.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنيغي بشكل خاص إلى إضافة عناصر جديدة لخط وسط فريقه في الميركاتو الصيفي.

عرض ملكي

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن ريال مدريد مهتم بضم فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي.

وكشف ألفارو توريس مدير أعمال رويز، أن نابولي لديه بالفعل عرض من ريال مدريد لضم اللاعب، مشيرًا إلى أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا إدارة نابولي رغبته بضم رويز من خلاله.

وقال توريس خلال تصريحات عبر قناة ”كانال سور“ الإسبانية:“لقد نقلنا رغبة ريال مدريد لضم فابيان رويز إلي نابولي، وسنرى ما سيحدث، الصيف المقبل“.

واعترف وكيل نجم نابولي بوجود العديد من الأندية التي ترغب في الفوز بخدمات رويز في الميركاتو الصيفي، قائلًا:“من الواضح أن فابيان رويز يحظى باهتمام العديد من الأندية المهمة، إنه يقدم مستوى مميزًا على مدار السنوات الثلاث الماضية“.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن نابولي سيدرس عرض النادي الملكي، على الرغم من أن لاعب ريال بيتيس السابق هو أحد الركائز الأساسية بالفريق، ما يعني صعوبة الموافقة على رحيله.

وكشفت مصادر قريبة من أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي، أنه من غير المستبعد أن يغير لورينتس موقفه إذا كان العرض مفيدًا للنادي الإيطالي من الناحيتين الاقتصادية والرياضية.