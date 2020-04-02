سوشيال ميديا الرياضة: راشفورد يقضي يومه مع أطفال مانشستر.. وغوندوغان يشرف على دعم الفقراء

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

راشفورد يقضي يومه مع أطفال مانشستر

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وسط أطفال مدينة مانشستر.

وعلق اللاعب: ”إذا كان أي شخص يشعر بالإحباط اليوم، آمل أن يسعدك هذا، شكرًا للفتيان، كان هذا يومًا ممتعًا“.

غوندوغان يشرف على فريق دعم الفقراء

نشر الكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لمجموعة بإحدى مقاطعات كرة القدم بإنجلترا وهم يوزعون الطعام على الفقراء.

وعلق اللاعب: بفضل فريق اس في جي لكرة القدم لدعمهم في تنفيذ مشروعي في منطقة هاينزبرغ التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، كان الرجال في الطريق لي منذ يوم الجمعة الماضي وقدموا للمحتاجين كل ما يلزمهم من طعام، كما وزعنا 150 كيس هدايا على جميع الأشخاص الذين يعملون بجد في وحدات العناية المركزة في المستشفيات الثلاثة في منطقة هاينزبرغ، ستتبع الأيام القليلة المقبلة إجراءات دعم إضافية، فقط معًا يمكننا الخروج من هذا الوقت الصعب.

دي ماريا يسترجع ذكرياته مع ريال مدريد

نشر انخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع نجوم ريال مدريد عندما كان يلعب في صفوف النادي الملكي.

وعلق اللاعب: ذكريات.

كاسياس ينعى مدافع ريال مدريد

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للمدافع السابق جويو بينيتو والذي وافته المنية اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وعلق كاسياس: نستمر في تلقي أخبار حزينة وطنيًا وعالميًا، واليوم تترك لنا أيضًا شخصًا رائعًا ومدريدًا للقلب، تعازي لعائلته وأصدقائه.

Seguimos recibiendo noticias tristes a nivel nacional y global. Hoy nos deja también una persona increíble y un madridista de corazón y raza. D. E. P Goyo Benito. Mi pésame a su familia y amigos. pic.twitter.com/ktvpC01xKs — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 2, 2020

أكسيل فيتسل يوجه رسالة لناديه السابق

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع كأس روسيا عندما كان يلعب بصفوف نادي زينيت الروسي.

وعلق اللاعب: لا شيء سوى ذكريات مذهلة في وقتي مع كأس روسيا، نادٍ ومدينة أحملهما بالقرب من قلبي.

Nothing but amazing memories in my time @zenit_spb ???? A club and a city I hold very close to my heart ????#ThrowbackThursday #TBT #AW28 pic.twitter.com/dx2244c1n1 — Axel Witsel (@axelwitsel28) April 2, 2020

الحجر الصحي يجبر فينيسيوس على ترك شعره

نشر فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله مارسيلو.

وأعلن اللاعب عن فشله في قص شعره حيث علق قائلا: هذا حالي بعد الحجر الصحي.

Eu depois da quarentena… ???????? pic.twitter.com/gAEiZgLF7f — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) April 2, 2020

فابريغاس يبحث عن البروتينات

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد منتجات المكملات الغذائية.

وعلق اللاعب: يمكن لأي شخص أن يقول لي أين يمكنني العثور على هذا البروتين النباتي؟.

Can anyone tell me where I can find this vegan protein? pic.twitter.com/Gzx05UbKf6 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 2, 2020

روبن تشيك يحفز الجمهور بتلك القصة

نشر روبن تشيك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن أبرز ملامح رحلته مع كرة القدم وما مر به من إصابة صعبة.

وعلق اللاعب: لم تكن رحلتي في كرة القدم سهلة وقد تجاوزت أصعب عقباتي حتى الآن، آمل أن تلهم قصتي الجميع للاستمرار في التحفيز.

My journey in football hasn’t been easy and I’ve just overcome my toughest hurdle yet. I hope my story can inspire you all to keep motivated. ???????????? ➡️ https://t.co/e33NIWZbLf#ThePride @ChelseaFC pic.twitter.com/QEmYKC24Et — Ruben Loftus-Cheek (@rubey_lcheek) April 2, 2020

أحمد موسى يواصل التدريبات مع نجله

نشر أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يؤدي بعض التدريبات البدنية برفقة نجله.

وعلق اللاعب: ابقَ آمنا.

عبد الله جمعة بالملابس البدوية

نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في مسقط رأسه بسيناء وهو يرتدي الملابس البدوية.

وعلق اللاعب: سيناء.