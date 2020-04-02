أزمة كورونا تفتح الباب أمام عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

أكدت تقارير بريطانية، أن أزمة توقف النشاط الكروي بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا باتت تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الأندية الإيطالية وقدرتها على الحفاظ على نجومها خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع السيئة في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة.

قنبلة رونالدو

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن هناك احتمالات لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقه يوفنتوس والعودة من جديد إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيكون رونالدو مجبرا بحسب الصحيفة البريطانية على ترك يوفنتوس حالة استمرار أزمة كورونا في الفترة المقبلة.

ويبدو رونالدو مستعدا للعودة لفريقه القديم الذي دافع عن قميصه لستة مواسم حقق فيها الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2008.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“ إلى أن رونالدو أحب كثيرا الفترة التي قضاها في أولد ترافورد، رغم أنه استغرق بعض الوقت لتثبيت أقدامه في الملاعب الإنجليزية، وهو ما تحقق بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2006.

ولعب النجم البرتغالي دورا حاسما في إنهاء هيمنة فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو على البطولة الإنجليزية.

ويميل رونالدو إلى الرحيل عن البيانكونيري إذا لم تعد الأمور لطبيعتها بسبب فيروس كورونا.

وكان نجم اليوفنتوس قد وافق مع زملائه في الفريق على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة النادي في الأزمة المالية الحالية، إلا أنه قد يتخذ قرارا بالمغادرة حال استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة.