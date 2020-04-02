كشف تطورات تجديد عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، يتجه لتجديد عقده مع يوفنتوس

وأوضح موقع ”كالشيو ميركاتو“ أن ديبالا قريب من التوقيع على عقد جديد مع يوفنتوس، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2022.

وأضاف الموقع أن المفاوضات بين خورخي أنتون وكيل أعمال ديبالا وإدارة يوفنتوس استمرت في الأيام الماضية، رغم الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا.

وأردف ”كالشيو ميركاتو“ أن أنتون فشل في الحضور إلى إيطاليا، وتواصل مع إدارة يوفنتوس عن بعد، وأشار إلى إن يوفنتوس رفع عرضه، بحيث يحصل ديبالا على 10 ملايين يورو سنويًا، في حين يطلب ديبالا 12 مليونًا.

وختم المصدر بأنه من المرجح إعلان يوفنتوس رسميًا تجديد عقد ديبالا فور انتهاء الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا.

وانتقل ديبالا من باليرمو ليوفنتوس صيف 2015، وشارك الموسم الحالي في 34 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 12، وأكمل مع البيانكونيري 216 مباراة، سجل فيها 91 هدفًا وصنع 36.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بـ4 ألقاب في الدوري الإيطالي، و3 في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، وصعد مع الفريق للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

والشهر الماضي، أعلن ديبالا إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“مرحبًا بالجميع، أردت أن أبلغكم أننا تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لي ولصديقتي“.

وأضاف:“لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع“.