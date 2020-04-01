أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: الملكي يغازل هاري كين.. وبرشلونة يحدد خليفة ألبا

ما زالت أنباء التعاقدات الجديدة الخاصة بالموسم المقبل مسيطرة على العناوين في الأوساط الكروية الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020:

ريال مدريد يكثف مفاوضاته مع نجم توتنهام

كثف نادي ريال مدريد الإسباني مفاوضات التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في الموسم الجديد بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وذكر صحيفة (ok diario) الإسبانية أن ريال مدريد كثف مفاوضاته لضم هاري كين في الموسم المقبل، خاصة أن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرغب بقوة في التعاقد مع نجم سوبر في خط الهجوم لتدعيم الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية لفريق توتنهام قد يسهل مهمة رحيل هاري كين لرغبة مورينيو بضم لاعبين من ريال مدريد، وعلى رأسهم:“ جاريث بيل، وجيمس رودريجيز، وقد تشهد الفترة المقبلة التعاقد أيضًا مع مارسيلو ظهير أيسر الريال.

ودخل نادي ريال مدريد في مفاوضات للتعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل وهو الحارس آلان لافون المعار من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى نانت الفرنسي من أجل التواجد كبديل للحارس تيبو كورتوا مع رغبة الحارس ألفونسو أريولا.

في المقابل، كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية عن وجود عرض من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الريال المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) إلى أن إغراءات باريس قد تحول مسار حكيمي الذي ما زال حائرًا بخصوص مستقبله مع الفريق الملكي بعد نهاية إعارته إلى دورتموند.

برشلونة يحدد خليفة ألبا

حدد نادي برشلونة الإسباني خليفة النجم جوردي ألبا من أجل تدعيم الجبهة اليسرى في المرحلة المقبلة في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بقدرات جونيور فريبو وخبراته بجانب كثرة إصابات ألبا وتراجع مستواه في المرحلة المقبلة.

وأكدت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن برشلونة أبدى اهتمامه بضم اللاعب رافائيل جيريرو نجم بروسيا دورتموند الألماني والظهير الأيسر الذي لفت الأنظار إليه خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى أيضًا إلى ضم اللاعب البرازيلي إيمرسون، وعودته إلى الفريق الكتالوني، وقطع إعارته إلى ريال بيتيس التي تمتد للموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يرغب بتجديد دمائه ببعض الصفقات المميزة، كما أن إصابات لويس سواريز نجم هجوم الفريق الكتالوني تهدد فكرة بقائه في الموسم المقبل رغم أنه أحد اللاعبين أصحاب الخبرات ولكن البارسا قد يضحي به في المرحلة المقبلة.

دي ليخت يقرب طريق عودة بوغبا إلى يوفنتوس

كشفت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية عن دخول ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي طرفًا قويًا يقرب عودة الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لليوفي.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا سيعود إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية تقضي بانضمام دي ليخت للرد ديفلز لتدعيم خط الدفاع.

ليفربول يفاوض تراوري

دخل فريق ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع أداما تراوري لاعب فريق ولفر هامبتون في الموسم الجديد بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

ويسعى ليفربول إلى تدعيم الجانب الهجومي في المرحلة المقبلة، خاصة أن إدارة الريدز رفضت مغالاة بروسيا دورتموند الألماني بخصوص إطلاق سراح اللاعب جادون سانشو الذي أبدى موافقته على الرحيل إلى ليفربول، ولكن المغالاة المالية تهدد اكتمال الصفقة.