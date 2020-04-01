رسميا.. تعرف على قرار ”يويفا“ بخصوص دوري أبطال أوروبا وتصفيات يورو 2021

عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع ممثلي 55 اتحادا محليا في أوروبا؛ لمناقشة تطورات انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على النشاط الرياضي وكرة القدم.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات أبرزها:

تأجيل كل اللقاءات الدولية والودية المقررة في سنة 2020 إلى موعد لاحق، بما فيها لقاءات السد لنهائيات أمم أوروبا ولقاءات دوري الأمم الأوروبية، ولقاءات تصفيات أمم أوروبا للسيدات.

إلغاء نهائيات أمم أوروبا لتحت 17 سنة، ونهائيات أمم أوروبا لتحت 19 سنة سيدات، واللتين كانتا مقررتين في مايو ويوليو.

تأجيل نهائيات أمم أوروبا لتحت 17 سنة للسيدات التي كانت مقررة في مايو.

تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات.

تأجيل كل ما يتعلق بمسابقات الأندية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم القادم 2020-2021 لأجل غير مسمى.