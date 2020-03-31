صحيفة: يوفنتوس يفكر في بيع كريستيانو رونالدو للتغلب على الأزمة الاقتصادية

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس، حامل لقب الدوري، يفكر في رحيل هدافه كريستيانو رونالدو كإجراء صادم للتخفيف من الآثار القاسية للغاية التي يخلفها توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “ Il Messagero“ الإيطالية إن يوفنتوس تأكد من أن تخفيض أجور لاعبي الفريق من الشباب لن يحل المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا في البلاد من توقف النشاط وعدم استكمال الموسم، الأمر الذي دفع قيادة النادي لعقد مناقشات واسعة حول مستقبل كريستيانو رونالدو.

ويبحث النادي بيع قائد البرتغال البالغ عمره 35 عاما الصيف الحالي، خاصة أن عقده ينتهي في 2022 ولن يرحل بأقل من 70 مليون يورو وفقا للصحيفة ذاتها.

ورغم ذلك من الصعب الوصول لهذا الرقم في ظل الأزمة الحالية خاصة مع تقدمه في العمر، فضلا عن ارتفاع أجره الذي يتجاوز 30 مليونا (صافياً) سنويا.

أما السيناريو الثاني الذي يفكر فيه أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس فينطوي على استمرار رونالدو لنهاية عقده عام 2022، وعدم تجديده، وبذلك يصبح عمره 37 عاما.

ويبحث المسؤولون خيارا ثالثا ينحصر في تجديد عقده الحالي لمدة عام واحد حتى يونيو/حزيران 2023، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، في محاولة للتأقلم مع الأزمة التي سيخلفها فيروس كورونا.

وبناء عليه، يناقش قادة يوفنتوس ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمستقبل كريستيانو رونالدو الذي يعتبر حتى يومنا هذا غير مضمون استمراره في يوفنتوس.