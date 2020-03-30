أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس: مانشستر يونايتد يستعد لإطلاق سراح بوغبا.. وليفربول يطارد نجم الملكي

سيطرت أحاديث التعاقدات الجديدة على الصحافة العالمية خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في أوروبا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وغموض مصير الدوريات العالمية حول استكمالها أو إلغائها.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الكبرى وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس اليوم الاثنين:

ليفربول يطارد نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب بقوة في ضم البرازيلي فينسيوس جونيور جناح أيسر فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ok diario“ الإسبانية أن فينسيوس جونيور على رادار المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ويرغب بقوة في ضمه ولكن إدارة ريال مدريد لا تبدو موافقة على رحيل اللاعب خاصة مع تمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ببقاء اللاعب.

صدمة قوية لبرشلونة في صفقة لاوتارو

فجرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية مفاجأة صادمة لنادي برشلونة الإسباني بخصوص صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي الذي كان على بعد خطوات من الرحيل إلى البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاوتارو أبدى رفضه لمغادرة إنتر ميلان في الموسم المقبل وأبدى سعادته في مدينة ميلانو وهو الأمر الذي يهدد صفقة انتقاله إلى برشلونة.

وأعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أن لاعبي الفريق الإسباني وافقوا على تخفيض عقودهم بنسبة 70% بعد الموافقة على عرض النادي الكتالوني في المرحلة الماضية للاعبي الفريق بسبب ظروف توقف النشاط الكروي.

مانشستر يونايتد يستعد لإطلاق سراح بوغبا

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستعداد بقوة لإطلاق سراح لاعبه الفرنسي بول بوغبا الذي أصبح هدفا لفريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن المدرب النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي طلب التعاقد مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام من أجل الحصول على خدماته لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن أياكس يطلب 55 مليون يورو للاستغناء عن خدمات لاعب خط الوسط وهو ما يجعل مانشستر يونايتد راغبا في ضم اللاعب الذي يملك قدرات رائعة ومتميزة في المرحلة القادمة خاصة أن بوغبا يرغب في الرحيل.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على أعلى مقابل مالي من بيع بوغبا وستكون قيمة الصفقة على الأقل 110 ملايين يورو خاصة في ظل صراع يوفنتوس وريال مدريد على صفقة التعاقد في المرحلة القادمة.

صراع لندني على صفقة مدافع ليل

نشب صراع بين عملاقي العاصمة البريطانية لندن تشيلسي وآرسنال على صفقة مدافع فريق ليل الفرنسي اللاعب البرازيلي غابريل ماجاليس الذي لفت الأنظار في الفترة الأخيرة.

وأكد موقع ”90 min“ أن اللاعب دخل بقوة دائرة اهتمامات آرسنال وتشيلسي للفوز بخدماته خاصة مع بلوغه 22 عاما فقط.

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي معاقبة لاعبه جاك غريليش بسبب خرق الحظر المنزلي وتعرض لحادث سير وسيتم تغريمه مالياً والتبرع بالمبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية