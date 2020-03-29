أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.. شرط وحيد يحول مسار غريزمان.. وزيدان يطلب التعاقد مع كاكا الجديد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موسمًا مثيرًا من الانتقالات الصيفية مع محاولات الأندية الأوروبية الكبرى تدعيم صفوفها بشكل مميز في الموسم المقبل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس:

برشلونة يحدد شرطه الوحيد لإطلاق سراح غريزمان

حدد نادي برشلونة الإسباني شرطًا وحيدًا من أجل إطلاق سراح لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان نجم الفريق بحسب صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يرغب في بقاء غريزمان ولا ينوي رحيله إلا في حالة واحدة وهي موافقة اللاعب على دخوله ضمن صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي لعودة البرازيلي نيمار في الموسم المقبل إلى بلوغرانا.

في الوقت الذي حسم فيه مسؤولو البارسا مصير اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو بعد نهاية إعارته إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن اتخاذ إدارة برشلونة قرارًا نهائيًا بخصوص كوتينيو، وهو الاستغناء عن خدماته ورحيله بشكل نهائي عقب نهاية إعارته مع بايرن ميونخ من أجل المساعدة بتمويل الصفقات الجديدة للفريق.

في المقابل، أكدت صحيفة ”صن“ البريطانية أن المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت المنضم في، يناير الماضي، إلى نادي برشلونة الإسباني تلقى عرضًا جادًا للرحيل إلى فريق ويستهام الإنجليزي.

ريال مدريد يفاوض كاكا الجديد بفرمان زيدان

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب البرازيلي إيغور غوميز صانع ألعاب فريق ساو باولو والمنتخب الأولمبي البرازيلي والملقب بـ“كاكا“ الجديد نسبة لنجم ميلان الإيطالي الأسبق كاكا.

وكشفت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن اللاعب البرازيلي دخل دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ولكن النادي الملكي قد يواجه منافسة قوية من جانب برشلونة الإسباني، وأياكس الهولندي.

باريس سان جيرمان يهدد صفقة يوفنتوس المنتظرة

يبدو أن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي لن تكون سهلة كما يتوقع البعض بعدما أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته بضم اللاعب المخضرم.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى إلى التوقيع مع مارسيلو لتدعيم مركز الظهير الأيسر في صفوف الفريق الفرنسي، وهو ما يهدد بإفساد انتقال مارسيلو إلى يوفنتوس، خاصة في ظل القدرات المالية للعملاق الباريسي.

وذكر موقع ”le10sport“ الفرنسي أن مارسيلو بالفعل على رادار مسؤولي نادي باريس للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

في المقابل، أكدت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن يوفنتوس قد يتمم صفقة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي بحيلة ذكية من خلال إقناع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بتفعيل بند البيع النهائي في عقد إعارة اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيعرض صفقة تبادلية على باريس لضم إيكاردي بعد شراء عقده نهائيًا بضم أحد الرباعي: باولو ديبالا، وماتيا دي تشيليو، وميراليم بيانيتش، ودوغلاس كوستا.

آرسنال يستهدف نجم ريال مدريد

كشفت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية عن وجود مفاوضات من جانب نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن لوكا سيكون الخليفة المنتظر للنجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الذي استقر على مغادرة أسوار النادي اللندني في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن آرسنال استقر على دفع 50 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفيتش يملك عروضًا أخرى من الدوري الإنجليزي من ناديي توتنهام، وتشيلسي، للحصول على خدماته في المرحلة المقبلة وفي الموسم المقبل.

في المقابل، أكدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن أوباميانغ دخل دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، ولكنه ليس في مقدمة اهتمامات اللاعب في ظل احتمالات فشل صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت إلى أن أوباميانغ قد يكون أحد لاعبي ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة أنه أحد الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الفريق الملكي.

نابولي يغلق باب الرحيل أمام رويز

أغلق نادي نابولي الإيطالي باب الرحيل أمام لاعبه فابيان رويز نجم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس لا يرغب برحيل فابيان رويز، خاصة أن عقده مع الفريق يستمر حتى صيف 2023.

،وجاءت تصريحات رئيس نابولي لتغلق باب رحيل اللاعب فابيان رويز رغم أنباء تفاوض ناديي برشلونة، وريال مدريد الإسباني، للفوز بخدماته في الموسم المقبل.