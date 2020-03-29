سوشيال ميديا الرياضة: سيميدو يعرض الأكل الطازج .. ورينارد يوجه رسالة للشعب السعودي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سيميدو يعرض الأكل الطازج

نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة لابنته عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهي تحمل الطعام، وعلق اللاعب، قائلًا:“يتاح أكل طازج“.

كافاني يلاعب ابنته تحت الماء

نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يلاعب ابنته الصغيرة تحت الماء، وعلق اللاعب، قائلًا:“نتطلع إلى وجودكم جميعًا معي هنا“.

مولر يدعو الشعب الألماني لترشيد الشراء

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبيان وزارة التموين الألمانية والتي دعت الشعب الألماني لترشيد الشراء، وعلق اللاعب، قائلًا: ”كن تضامنيًا وفكر في إخوانك من بني البشر، شكرًا“.

سعيد كولاسيناك يرفض الحلاقة بسبب العزلة

نشر سعيد كولاسيناك لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وأعلن اللاعب رفضه للذهاب إلى الحلاق بسبب العزل المنزلي، وعلق اللاعب، قائلًا:“لا حلاق، لا توجد مشكلة حتى عندما تبدو مثلي في الوقت الحالي، من المهم أن تبقى في المنزل“.

No barber, no problem!????????????????‍♂️ Even when you look like me at the moment…???? It‘s important to stay at home! ‼️???????????? #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/nDwRC8x0zn — Sead Kolašinac (@seadk6) March 29, 2020

ماسون مونت يداعب كاباييرو

نشر ماسون مونت لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لتدريبات لاعبي البلوز من خلال الفيديو كونفرنس، وداعب اللاعب زميله الحارس ويلي كاباييرو، قائلًا: ”صالة رياضية منزلية، ويلي كاباييرو هل أنت مرهق؟“.

راشفورد يستقبل فيديوهات الجماهير

حرص ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على التواصل مع الجماهير، وطلب اللاعب من الجمهور مشاركته للفيديوهات، عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا:“يوم سعيد يا شباب، لقد رأيت جميع أهدافي، أريد أن أرى أهدافكم، أي شخص حصل على أي شيء مثير للإعجاب تم حفظه على هاتفه لمشاركته من مباراة الدوري، يوم الأحد، أو مجرد ركلة مع زملائك، أرسل لي أشرطة الفيديو الخاصة بك“.

Nah I had to retweet this. The beauty of football. Thank you for sharing @jackwebsterrrr ????????♥️ https://t.co/ij0wgxuBLY — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 29, 2020

بيكيه ينضم لحملة نجم التنس

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من حملة الصليب الأحمر من أجل تكافل العائلات المتضررة حاليًا، وأعلن بيكيه انضمامه للحملة التي بدأها نجم التنس نادال، حيث علق، قائلًا:“انضممت إلى حملة الصليب الأحمر التي بدأها نادال، في أوقات الصعوبة، من المهم جدًا أن نتحد، إنها ساعة الرياضة“.

Me uno a la campaña #CruzRojaResponde iniciada por @RafaelNadal y @paugasol. En momentos de dificultad, es muy importante estar unidos. Es la hora del deporte. ES44 0049 0001 5321 1002 2225#NuestraMejorVictoria pic.twitter.com/1YSn2D2RUl — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 29, 2020

ممفيس ديباي يدعو للشعب الغاني

نشر الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء زيارته لدولة غانا حيث تنحدر أصوله هناك، وعلق اللاعب، قائلًا:“الله يحمي عائلتي“.

God protect my family. pic.twitter.com/eXLtmnKO4d — Memphis Depay (@Memphis) March 29, 2020

لوكاس فاسكيز يتمسك بالعودة للحياة

نشر لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لشوارع إسبانيا قبل ظهور فيرس كورونا، وعلق اللاعب، قائلًا:“ما زلنا لا نعرف متى، ولكن سنعود إلى حياتنا، سننهض مرة أخرى“.

رينارد يوجه رسالة للشعب السعودي

نشر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وجه خلاله رسالة للشعب السعودي، حيث علق، قائلًا:“ابقوا في المنزل يا رفاق لكم ولعائلاتكم، يعمل جميع الطاقم الطبي لإنقاذ حياتنا ومساعدتنا“.